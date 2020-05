Come avere la barca pronta (e sanificata) per l’estate? Segui la diretta di oggi!

Dopo quasi due mesi chiusi a casa molti di noi diportisti possono finalmente tornare alle barche per la manutenzione e alcuni possono anche uscire in barca (leggi qui chi può uscire in barca e chi no). A questo punto, nella speranza che la situazione si stabilizzi del tutto, non resta che darsi da fare per quanto possibile e preparare le barche per la stagione estiva.

Come far tornare la barca nuova (e sanificata)? Ne parliamo oggi in diretta

Oggi ore 18.00 su Facebook di Giornale della Vela e Barche a Motore ci aspetta una bella chiacchierata con Carlo Luongo, tester nautico ed esperto di pulizia barche. Sarà una panoramica a 360°, dalla coperta agli interni in cui potrete fare tutte le domande che vorrete e risolvere i vostri dubbi con tutta una serie.

Parleremo di:

Coperta: come trattare le varie superfici (consigli pratici per l’uso)

Vetroresina, legni e acciaio dopo oggi non avranno più segreti

Non dimentichiamoci i gommoni: consigli per trattare tubolari, ecc.

Interni: come sanificare gli interni, i trattamenti possibili e a cosa fare attenzione

Uno sguardo alla carena, per vedere cosa possiamo fare anche “fai da te”

Cuscineria: un focus sulla cuscineria a bordo

Se avete domande, dubbi potete scriverci durante la diretta oppure commentare già questo articolo: vi risponderemo durante la puntata di oggi.

