Da oggi il tender lo compri online (e ti arriva gratis a casa!)

Nell’era di Deliveroo e Amazon anche i cantieri nautici, dove possibile, non restano indietro. È nato così il primo store online di barche, realizzato da Verga-Plast. Scelta la barca, per ora sono disponibili i sei tender, la si potrà ricevere direttamente a cas o dove la si vuole mettere.

Le barche Verga-Plast le compri online

Vergaplast è un costruttore di imbarcazioni in tecnopolimeri ed in vetroresina iniettati con poliuretano espanso a cellule chiuse. In sostanza si tratta di barche (tender, lance, motoscafi, trimarani) da 2.20 metri a 4 metri, 100% made in Italy e disegnate da veri maestri d’ascia. Il vantaggio è, che essendo costruite con i materiali di cui si parlava prima, sono super resistenti e adatte ad un uso “dinamico”.

Il Verga-Plast Store

Veniamo al punto da cui avevamo iniziato: il primo store ufficiale di un cantiere nautico in Italia. Compatibilmente con l’uso che ne vorrete fare, sarà possibile ricevere le imbarcazioni VERGA-Plast direttamente a casa. Per ora sono disponibili sullo store i sei tender prodotti dal cantiere, tutti in promozione (e la spezione è gratuita!). Sul sito sono disponibili anche tutte le altre barche del cantiere, non ancora disponibili sullo store online.

Come funziona lo store

Il sito (appena creato) ha anche un bel po’ di promozioni. All’interno dello store è possibile configurare per ora uno dei sei tender e procedere all’acquisto da qualsiasi dispositivo smart in pochi semplici passaggi. Per la sicurezza dell’acquisto online, oltre alla garanzia di un marchio come Verga-Plast (che esiste dal 1958), ci sono anche tutte le tecnologie più sicure per l’acquisto: Apple Pay, Google Pay, PayPal o anche carta di credito.

Per i più smart l’acquisto è possibile completarlo direttamente dalle pagine Facebook e Instagram della pagina.

Puoi comprare la barca a rate

VERGA-Plast è partner Agos con cui è possibile rateizzare l’acquisto dell’imbarcazione (sia online che non).

