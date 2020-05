Barca vecchia, vita nuova! Dieci accessori imperdibili per “aggiornare” la vostra amata

Da oggi lo trovate in versione digitale a 3,99 euro (QUI) e in allegato al prossimo numero del Giornale della Vela (Febbraio) in cartaceo: il nuovo Speciale Accessori 2019 è dedicato a voi che… non volete comprare la barca nuova ma volete “rifarle la pelle”! Qui, in dieci accessori, ve ne diamo un piccolo assaggio.

ASTRA YACHT / ESA INSTRUMENTS

Rinnova la tua strumentazione con il potente e versatile processore strumenti, esa Instruments Box. Connettiti liberamente a tutti i sensori presenti sul mercato, anche del tuo vecchio impianto, e dona nuova vita alla tua barca, in totale libertà. Sfrutta la potenza di esa Instruments box per la gestione dei dati e delle tarature ad alto livello, con la semplicità e l’immediatezza d’uso dei sensori. LO TROVI QUI

BAMAR / AVVOLGITORI BWSE-BWSI

Il CODE BWSE – BWSI è studiato per avere il minore ingombro possibile e permettere una facile installazione in ogni bompresso. È utilizzato su barche con ricerca di performance della vela posizionata ad estrema prua. La sua elevata velocità e coppia di avvolgimento vela facilitano ed accelerano la manovra di virata. È nato per essere installato all’estremità del bompresso ma può essere installato anche sottocoperta. Può essere elettrico o idraulico. LO TROVI QUI

EBERSPÄCHER / AIRTRONIC

La gamma Airtronic di Eberspächer si compone di cinque modelli con differenti livelli di potenza: il sistema aspira aria fresca dallo stesso locale o dall’esterno e la riscalda inviandola tramite un circuito di tubazioni nelle diverse cabine. Utilizzato in modalità ventilazione, permette anche di rinfrescare gli ambienti durante la stagione estiva. Il riscaldatore viene connesso alle batterie di bordo e al serbatoio, ed è caratterizzato dalla assoluta silenziosità e da consumi elettrici e di combustibile estremamente contenuti, grazie ad uno stadio di potenza minima molto bassa che permette un funzionamento a regime costante. LO TROVI QUI

HARKEN / CLR

Il verricello da tonneggio CLR di Harken pesa poco e soprattutto è a scomparsa. Una soluzione interessantee in ottica di risparmio pesi e, soprattutto, per chi vuole la coperta più “pulita” possibile. Occupa il 40% in meno dello spazio orizzontale e il 50% in meno di quello verticale rispetto ai winch di tonneggio tradizionali. Il winch è fornito di Led alla base che si illuminano quando si solleva la campana. La versione più compatta va bene per barche a partire da 13 metri, ed è disponibile con motorizzazioni elettriche da 12 o 24 volt (oppure in versione idraulica). LO TROVI QUI

NKE / MULTIDISPLAY

Il Multidisplay di NKE, è pensato sia per la crociera che per la regata. Permette l’accesso a tutti i dati di navigazione e al pilota automatico e, a seconda delle dimensioni dell’imbarcazione, può essere posizionato sull’albero o nel pozzetto, in verticale o in orizzontale. Potete configurare il numero di dei dati visualizzabili (da 1 a 6). LO TROVI QUI

VDO MARINE / SENSORI DEL VENTO

La banderuola si allinea secondo la direzione del vento fornendo l’informazione all’indicatore direzione del vento. Coppette registrano l’intensità del vento il cui valore verrà mostrato sull’indicatore velocità del vento. LI TROVI QUI

UNION BATTERY SERVICE / BATTERIE ZENITH

Una gamma completa dove spiccano le Zenith Power Crankgin (AGM) ad alto spunto d’avviamneto e particolarmente robuste, resistenti e senza necessità di manutenzione. La Gamma a 12Volt è da 13Ah a 140Ah. L’altra linea è la Deep Cycle, sempre ad AGM e ideali per un utilizzo continuo e ciclico. Ideali per l’alimentazione dei servizi di bordo e per alimentare i motori delle imbarcazioni elettriche. Possono essere scaricate fino all’80%. Gamma a 6Volt fino a 420Ah e 12V fino a 260Ah. LE TROVI QUI

VETUS / BOW PRO BOOSTER THRUSTER

Questi thruster hanno un comando realmente “proporzionale” (l’elica aumenta la velocità di rotazione in proporzione a quanto spingiate la manopola del joystick di controllo): sparisce l’assorbimento del picco massimo con meno stress alle batterie. La novità è la presenza di un “booster”, ovvero di una terza connessione che manda corrente a un caricatore interno al motore e che trasforma l’input di 12 V in una corrente in uscita da 24 V. Un eventuale banco batterie secondario da 24V può essere ricaricato anche da una fonte a 12V, come l’alternatore del motore. Questo vi dà la possibilità di scegliere tra banchi batterie a 12 o 24 V. Il caricatore integrato ricarica il banco quando il thruster non è in uso. LO TROVI QUI

GARMIN / INREACH MINI

Con soli 9,9 cm di altezza e 5,2 cm di larghezza e un peso ridotto a 100 g, inReach Mini è il satellitare bidirezionale più piccolo sul mercato. Si connette per inviare/ricevere messaggi tramite la rete satellitare Iridium, che offre il 100% di copertura globale. Permette di inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. LO TROVI QUI

OSCULATI / POLYBRIDGE

La passerella in materiale composito Polybridge, pieghevole con ruote, è lunga 2,2 metri e larga 35 cm. Il carico di sicurezza è di 150 kg. La struttura è realizzata in con teconologia FPT (technical polyurethane), cerniere e accessori sono in alluminio anodizzato. Il piano di calpestio anti-scivolo funziona anche quando la superficie è bagnata. LA TROVI QUI

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!