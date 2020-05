Regole chiare, pratiche e di buon senso: così gli svizzeri fanno ripartire la vela post-lockdown

Il Piano di Protezione completo per la vela, il windsurf e il kitesurf emesso da SUI Sailing (l’equivalente elvetico FIV) per la ripartenza dei corsi di vela e dell’attività “post-lockdown” è un testo piuttosto concreto e senza troppi fronzoli. Non vogliamo fare paragoni con l’Italia: la Svizzera ha indubbiamente una situazione più semplice da gestire e monitorare (solo acque interne, meno tesserati, che sono comunque circa 20.000: tanti per un paese di soli 8,5 milioni di abitanti), ma le norme sono certamente molto pratiche e con richiami alla responsabilità individuale: norme da cui trarre spunto.

IL PIANO SVIZZERO PER LA RIPARTENZA DELLA VELA IN 10 PUNTI

Uscite private solo in famiglia

Solo i membri dello stesso nucleo familiare/abitativo sono autorizzati a navigare su yacht e derive, mantenendo il limite massimo di 5 persone.

Corsi di vela con massimo 5 persone

1 istruttore, 4 allievi massimo, mantenendo sempre la distanza sociale, e possibilmente mantenendo lo stesso gruppo di persone su piu lezioni per diminuire i contatti.

No a corsi per principianti

I corsi per principianti (non in grado di metter la barca in acqua in autonomia) non sono possibili, da programma didattico, i corsi livello base richiedono l’assistenza dell’istruttore.

Da soli a bordo

No all’ istruttore a bordo, lezione esclusivamente dal “gommone” di supporto. Allievi solo su barche/tavole singole. Eccezione per i minori di 14 anni che potranno essere in coppia.

Valutazione del rischio a carico dell’ istruttore

L’istruttore di vela deve compilare il modulo di valutazione del rischio, garantendo che tutte le misure di protezione siano rispettate e che la tracciabilità degli allievi che vi partecipano sia possibile.

Impossibile mantenere distanza sicurezza a bordo, no allenamenti/regate

Viene chiaramente specificato che e’ impossibile mantenere distanziamento sociale a bordo di yacht e derive. Per questo motivo, regate e allenamenti di squadra non sono per ora possibili.

Limite di età a 65 anni

Per proteggere la categoria più a rischio, gli over 65 dovranno aspettare ancora, non potranno salire a bordo ma nemmeno “dare una mano” per le attività del club a terra.

Disinfettare barca e attrezzatura personale

Barra/ruota timone, scotte, trapezi, tangone, gilet salvataggio… tutto deve esser disinfettato prima e dopo ogni sessione di vela. Il materiale deve esser assegnato ad ogni allievo che non deve scambiarlo con altri allievi. Si raccomanda attrezzatura personale mute e guanti.

Distanziamento sociale sempre

Limite di massimo 2 gruppi in simultanea anche per le lezioni di teoria, gruppi che dovranno sempre essere distanti almeno 20 metri, interdistanza personale minima 2 metri.

Niente doccia o birra!

Indicazioni precise sul distanziamento sociale, uso mascherine, per tutte le fasi anche nell’intorno della lezione all’accesso del club velico. Esempi: niente doccia, divieto di arrivo o sosta al club piu di 10 minuti prima o dopo la lezione, divieto distribuzione cibo o birra.

Il testo originale emesso da SUI Sailing il 30 aprile è disponibile in francese qui:

https://www.swiss-sailing.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/7_Kommunikation/COVID_19/Covid19Exit_SchutzkonzeptSUISailing_FinalFR_inkl.Anhaenge.pdf

——————————————————



