Oggi alle 17 a tu per tu con Max Sirena in diretta Facebook

Dopo l’appuntamento con Vittorio Bissaro e Maelle Frascari a tema di vela olimpica, il Giornale della Vela regala un altro grande pomeriggio ai suoi lettori e a tutti gli appassionati di vela. Il 2 maggio alle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook del Giornale della Vela e sul nostro canale YouTube avremo un ospite d’eccezione: lo skipper di Luna Rossa Prada Pirelli Team, Max Sirena. Sarà una lunga chiacchierata/intervista a cura dei nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè, ma soprattutto tutti i nostri lettori avranno la possibilità di fare le loro domande e chiedere le loro curiosità allo skipper della barca che ancora oggi fa sognare gli italiani. Parleremo di Coppa America, dei nuovi AC 75, ma anche della storia di Luna Rossa e di vela in generale, un appuntamento da non perdere.

La diretta sarà visibile, dallo ore 17, al player sotto o in alternativa sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube.

