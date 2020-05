L’hai già fatto? Se si bravo, se no… fallo! La check list per la manutenzione di bordo

Dopo avervi parlato dei problemi che potrebbero esserci a bordo dopo un lungo periodo di inattività della barca, andiamo a vedere quali sono invece le operazioni di manutenzione ordinaria per prepararci al ritorno in mare, speriamo il più presto possibile. Scorri la lista e controlla se hai già provveduto a fare questi lavori. Prima di tornare in acqua per la bella stagione è importante dedicare un po’ di tempo alla barca per la manutenzione ordinaria, che allunga la vita delle attrezzature, degli interni e di tutto l’equipaggiamento.

Per gli interni…

Elimina l’umidità – Operazione semplice ed efficace grazie al deumidificatore Sanidry. Non usa elettricità, una membrana traspirante cattura l’umidità presente nell’aria assorbendo il vapore acqueo. Sostituisci la membrana ogni 6 settimane.

Lubrifica le parti meccaniche – soprattutto in ambiente marino le parti meccaniche sono esposte a ruggine e corrosioni, individuarle e curarle è indispensabile.

Pulisci facilmente la sentina – Elimina in maniera durevole fango melma e acqua contaminata da olii. Sul mercato si trovano numerosi detergenti ad altissimo potere emulsionante che puliscono in poco tempo la sentina ed eliminano i cattivi odori

…e in coperta:

Lucida le parti in metallo – un buon spray al teflon è perfetto per mantenere lucida l’attrezzatura di coperta in metallo come candelieri, pulpiti e scalette ma anche carrelli fiocco e randa.

Copri i tuoi winch– I winch sono sottoposti a sforzi meccanici notevoli e la loro revisione va effettuata periodicamente, ma con dei semplici copriwinch si riduce la manutenzione ordinaria e si evita di doverli lucidare con l’arrivo della bella stagione.

Copri il motore – sarà divertente realizzarlo anche da soli o commissionarlo a un tapezzeire. Si applica sulla calotta del fuoribordo per ripararlo da sole e pioggia ed eventuali residui che potrebbero penetrare e danneggiare le parti interne. L’interno è consigliabile che sia felpato per non segnare la vernice in caso di urto.

