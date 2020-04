La vela è bellissima, basta stereotipi! 10 frasi da non dire mai ad un velista

Tutti quelli che vanno in barca, dal diportista del week-end al tattico più blasonato, si sono sentiti rivolgere almeno una volta una di queste domande o frasi da amici o parenti, che, appassionati di altre discipline, non colgono il dolore che il velista prova a sentirle: è il momento di dire basta! Affiggete questa lista all’ingresso dei porti e fermiamo insieme queste domande a ovvia – per noi – risposta, che ogni anno fanno innervosire migliaia di velisti quando parlano della loro passione: la barca a vela!

La nostra top 10 è questa, ma siamo sicuri che ne avete sentite tante altre! Mandateci le frasi o le domande da NON fare mai ad un velista

Ma ci vai anche d’inverno? Ma non fa freddo?

Quindi vai in barca…Che strano, pensavo ci andassero solo i vecchi!

Scusa, ma non si fa prima ad andare a motore?

Ma avete tutti il segno dell’abbronzatura?

Dai, ma tanto in barca non si fa niente! Basta tirare quelle due corde…

E se piove?

Ma quando non c’è vento come fate?

Ah, ma vai a vela? Forse conosci mio cugino Franco, lavora sui traghetti

Quando arriva il vento?

Ma quando siete in mare avete tutti le “scarpe da barca”, vero?

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!