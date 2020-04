Lo Swan 58 sta arrivando, ecco le prime foto dello scafo in costruzione

La misura, 58 piedi, è una prima volta per Nautor’s Swan. Nessuna barca del passato o del presente dell’iconico marchio finlandese, ormai a guida italiana, ha avuto mai questa lunghezza.

Il 58 è il risultato di un lungo e accurato processo di evoluzione e di sviluppo, attraverso molti modelli diversi intorno a queste dimensioni nella storia del cantiere. Ovviamente l’estetica è uno dei principi fondamentali di riferimento, anche ispirandosi ai modelli del passato. Ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo. Il concetto di fondo alla base del progetto, a firma Frers, del nuovo Swan 58 è il Bluewater cruising che è un’idea di barca che ci rimanda immediatamente ai sogni di viaggi in giro per il mondo, visitando paradisi remoti. Il nuovo Swan 58 è stato progettato proprio intorno a questo concetto: un vero e proprio yacht Bluewater, con tutte le tipiche caratteristiche per questo scopo, ma senza alcun compromesso in termini di prestazioni e piacere a livello di conduzione della barca.

Al momento il primo scafo è ancora presso il cantiere di Kållby dove verrà completato con i dettagli strutturali, sottoposto a un accurato controllo di qualità e poi trasportato al Boat Technology Centre per i lavori di assemblaggio. La falegnameria ha già iniziato a lavorare sugli interni ed è in corso il pre-montaggio dei componenti elettrici. Allo stesso tempo, lo stampo della coperta sarà presto pronto per consentire l’avvio della laminazione.

La barca avrà una certa assonanza estetica con il resto della famiglia Swan Yachts, ovvero la divisione della produzione che comprende oltre al nuovo 58 il 48, il 54, il 65 e il 78. Le altre due gamme Nautor sono quella ClubSwan dedicata alla regata con il 36, il 50 e il 125, e quella Maxi con il 98 e il 120.