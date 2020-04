DIRETTA ORE 17.30 – “Il favoloso mondo della domotica di bordo”

In questo momento di lontananza forzata dalla propria barca (QUI, regione per regione, vi diciamo se potete raggiungerla per lavori di manutenzione oppure se dovete ancora aspettare) abbiamo toccato con mano come sia fondamentale tenerla sott’occhio. “Le sentine saranno a posto? E le batterie, dato che ho lasciato i morsetti collegati, se la caveranno? E se le muffe mi mangiassero cuscini e materassi?”. Tanti armatori non ci dormono la notte.

Ma c’è una soluzione che vi consente di non scendere mai da bordo anche se siete sul divano di casa vostra. Sono i sistemi di monitoraggio a distanza della barca: se la domotica è una realtà ormai da anni, il mondo della “barcotica”, come la chiamiamo noi, è un fenomeno relativamente giovane e in continua espansione.

Grazie al monitoraggio remoto potrete dormire sonni tranquilli perché grazie alla “barcotica” terrete costantemente sott’occhio, sul vostro smartphone, tablet o pc, tutto quello che vi serve. Stato delle batterie, fumi, sentina, temperature, status del motore, impianti di riscaldamento e condizionamento, frigorifero, luci e molto altro. Riceverete allarmi in caso di spostamenti sospetti della barca, intrusi a bordo, e se avete delle telecamere potrete anche vedere come sta la vostra “amata”.

IL FAVOLOSO MONDO DELLA BARCOTICA

Di come la “barcotica” ci aiuti a non perdere di vista l’oggetto della nostra passione (e di come arrivare al proprio sistema di domotica personalizzato a bordo) ne parliamo, oggi, con Carlo Brevini, che non è soltanto il communication specialist di Garmin Marine – che sta sviluppando sempre di più Empirbus, sistema integrato per la barca connessa – ma è un grande ‘impallato’ di domotica.

Potete seguire la diretta, a partire dalle 17.30, nel player qui sotto, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube. E soprattutto, non abbiate paura di fare tutte le domande che volete a Carlo: è qui apposta per chiarire tutti i vostri dubbi!

