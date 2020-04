E’ stato il candidato più votato dal pubblico nelle prime due fasi del Velista dell’Anno TAG Heuer 2020. Andrea Barbera, con 11.054 voti, ha vinto il premio TAG Heuer Most Voted. II quarantenne agrigentino ha compiuto il periplo della Sicilia a bordo di un catamarano di 5 metri non abitabile. Ha macinato le 500 miglia del percorso (in senso orario dal porto di San Leone, Agrigento) in 18 giorni e 12 tappe. Un’avventura umana enorme e una sfida tecnica e sportiva dall’alto coefficiente di difficoltà (ve ne avevamo parlato QUI).

Quando lo abbiamo chiamato per complimentarci con lui per l’attestato di stima ricevuto dal pubblico, ci ha raccontato di aver realizzato un docu-film, “Trecentossesanta”, sulla sua bellissima avventura. In attesa di farvelo vedere tutto (sarà in anteprima esclusiva sul nostro sito a breve), ecco il trailer. Personalmente, non vediamo l’ora di goderci il documentario completo!

GUARDA IL TRAILER DI “TRECENTOSESSANTA”

