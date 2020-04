Scarica l’app e leggi il Giornale della Vela di maggio in digitale!

Siete impazienti di scoprire il numero del Giornale della Vela di maggio, in edicola domani? Potete già farlo scaricando la versione digitale a soli 3,99 euro!

Entrare nel nostro mondo digitale è facilissimo: vi basta scaricare la App gratuita “Giornale della Vela”: la trovate QUI.

Intanto vi diamo un piccolo assaggio di quello che troverete nelle 124 pagine che vi aspettano, ricche di contenuti esclusivi.

LA VELA FA BENE

Banale? Forse, ma vero. La vela fa bene e questo slogan lo abbiamo fatto diventare il “leitmotiv” di questo numero. Vi spieghiamo perché chi va a vela vive meglio, con l’aiuto di uno psicologo sportivo: e di come la routine della barca a vela serva a prenderci cura di noi stessi. Poi entriamo nel pratico, analizzando sette azioni, per risolvere problemi a bordo, che vi renderanno dei marinai migliori anche dal punto di vista psicologico. Infine, vi sveliamo quali sono gli accessori che renderanno più bella la vostra barca e vi raccontiamo le vere storie della vela ai tempi del Covid e di come tutto il comparto sia stato d’aiuto nella lotta al virus.

SPECIALE BATTERIE

In un grande servizio, ci siamo occupati dei sistemi di accumulo di energia a bordo, le batterie. Quali scegliere e perché, quanto costano, gli errori da non fare. Con l’aiuto dell’esperto, vi sveliamo tutto quello che dovete sapere per non restare mai più a secco di energia.

UN SACCO DI BARCHE!

Non si potrà ancora navigare, d’accordo, ma questo numero è pieno zeppo di nuove barche! Siamo stati a bordo dell’Hylas 60 e dell’Ovni 400, vi portiamo sul nuovo Saffier SE 27 e vi presentiamo il Solaris 111, il Grand Soleil 44 e il Dufour 61.

MICA C’E’ SOLO QUESTO!

Questi sono solo tre motivi per salire a bordo del Giornale della Vela di maggio: troverete storie di mare (come una insolita navigazione atlantica o quelle dei dieci finalisti al Velista dell’Anno TAG Heuer), itinerari di crociera (questa volta siamo andati sulle orme del gramnde scrittore Georges Simenon), viaggi nel mondo delle derive tra legno e vetroresina (imperdibile!), consigli preziosi per usare al meglio il radar, tecnica, accessori, mercato, opinioni e molto, molto altro!

E ricordate che scaricando la App del Giornale della Vela accederete al nostro mondo digitale: vi basta solo avere un tablet o uno smartphone per avere a disposizione tutta la libreria digitale di Panama Editore: guide, volumi, storie di mare, libri, manuali, portolani, abbonamenti e tutti i numeri del Giornale del Vela. QUI il dettaglio di tutti i titoli che troverete.

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!