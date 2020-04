Quando gli strumenti di bordo sono smart e multi funzione

GARMIN /INREACH MINI

Con soli 9,9 cm di altezza e 5,2 cm di larghezza e unmpeso ridotto a 100 g, inReach Mini è il satellitare bidirezionale più piccolo sul mercato. Si connette per inviare/ricevere messaggi tramite la rete satellitare Iridium, che offre il 100% di copertura globale. Permette di inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. www.garmin.com

FURUNO / GP-39 Il GPS Furuno GP-39, ideato specificamente per imbarcazioni professionali (o per chi pratica la pesca in modo sistematico), è dotato di display a colori da 4,2 pollici e dispone di antenna a 12 canali SBAS (WAAS, EGNOS, MASA). Sul GP-39 sono disponibili diverse modalità operative: Plotter, Highway, Steering, NAV data, Satelliti e due pagine personalizzabili. www.furuno.com