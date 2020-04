Luna Rossa riprende i test ma il ritorno in mare è in “elettrico”

In molti ci hanno segnalato che a Cagliari Luna Rossa ha ripreso gli allenamenti. Premettiamo che i velisti di Luna Rossa rientrano in quella sfera di “atleti di alto livello” individuati dal Coni e inseriti nelle eccezioni di alcuni decreti del Presidente del Consiglio tra le categorie che potevano, o potranno, riprendere gli allenamenti. A chiarire ulteriormente la cosa è stato lo stesso Max Sirena durante la diretta streaming del primo trofeo interzonale e-sailing spiegando che: “da una decina di giorni abbiamo avuto l’autorizzazione a tornare in acqua, ovviamente in forma ridotta“, specificando che non si trattava di veri e propri allenamenti ma di test per soluzioni di bordo e vele.

Meno membri di equipaggio a bordo, solo cinque in luogo dei soliti 11-12 per garantire il distanziamento, con i grinder sostituiti da motori elettrici per garantire manovre e regolazioni.

Nel frattempo Luna Rossa ha messo a disposizione di tutti gli appassionati il tour virtuale della base di Cagliari situata presso il Molo Ichnusa. Un tour virtuale organizzato in 8 “scene”, ovvero esterno, hospitality, palestra, sala vestiario, entrata della base, area tecnica, capannone della barca e veleria. Potete vederlo a questo LINK.

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!