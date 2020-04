Stay safe, stay tuned! Ogni giorno alle 17 vi portiamo la vela in casa

Da oggi c’è un altro buon motivo per seguirci anche su Instagram, su Facebook e iscrivervi al nostro canale Youtube! Oltre alle migliori foto e video di vela abbiamo preparato per voi un vero e proprio “palinsesto” di interviste in diretta a tu per tu con la nostra redazione, con gli esperti e i grandi personaggi della vela. Saprete come va il mercato delle barche da chi le costruisce, le tendenze e le ultime novità in tema di prodotti per la barca e accessori. Inoltre vi sveleremo tutti i trucchi per navigare meglio assieme ai professionisti della vela. Ai quali potrete fare tutte le domande che vorrete “live”. Cosa state aspettando? Ogni giorno alle 17, vi portiamo la vela in casa!

IL PALINSESTO DELLE NOSTRE DIRETTE SETTIMANALI

Ecco cosa prevede il “menù” di questa settimana settimana (27 aprile – 3 maggio)

Lunedì 27 aprile, ore 17 – “Top News Of The Week” con il nostro caporedattore Eugenio Ruocco. Si parlerà di ripartenza della vela post-lock down, di come si sta muovendo il comparto, di cosa succederà al charter e di come potremo tornare a vivere la barca a vela. Su Instagram, Facebook e Youtube

Martedì 28 aprile, ore 17 – “Due Bordi con… Riccardo Ravagnan di Meteomed”. Assieme al Forecast manager di Meteomed vi spiegheremo come leggere una carta sinottica, tutti i motivi per cui, in crociera, sia fondamentale una buona conoscenza delle previsioni meteo e perché, in regata, avere un meteorologo a bordo o che vi segua possa fare la differenza. Su Facebook e Youtube

Mercoledì 29 aprile, ore 17 – “Dietro le quinte con… Carlo Brevini di Garmin” – Carlo Brevini non è soltanto il communication specialist di Garmin Marine ma è un grande ‘impallato’ di domotica. Assieme a lui vi racconteremo il favoloso mondo della “barcotica”, ovvero la domotica di bordo. Come tenere sempre sott’occhio la vostra barca da remoto e non scendere mai da bordo. Su Facebook e Youtube

Giovedì 30 aprile, ore 17 – “Trucchi di bordo”. Con il nostro esperto Mauro Giuffré. Parleremo di come conservare le vele al meglio per non rovinarle e altri suggerimenti su come migliorare le nostre “skills” in barca. Su Instagram, Facebook e Youtube

… e venerdì 1 maggio… festa dei lavoratori! Il programma potrebbe subire ulteriori integrazioni, stiamo lavorando perrenderlo ancora più ricco! Stay Safe & Stay Tuned!

