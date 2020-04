Il Velista dell’Anno TAG Heuer si fa… in tredici (e comincia tra un mese!)

Vi avevamo anticipato che il Velista dell’Anno TAG Heuer, quest’anno, si sarebbe adattato al contesto ed “espanso”: dopo 78.000 vostri voti sul nostro sito velistadellanno.giornaledellavela.com, che hanno decretato i 10 finalisti (qui scoprite chi sono), è il momento di scoprire nel dettaglio che cosa succederà adesso. O meglio, tra un mese esatto, quando si entrerà nel vivo dell’edizione 2020 in modalità “smart working”. E siamo certi che sarà, così come accade dal 1991, un Velista dell’Anno memorabile. (foto di copertina di Martina Orsini)

26 MAGGIO – LA PUNTATA INTRODUTTIVA

Si inizierà martedì 26 maggio, con una grande puntata introduttiva in cui vi racconteremo in video, su tutti i nostri canali (sito internet, youtube, Facebook, Instagram) tutto quello che dovrete sapere sul Velista dell’Anno TAG Heuer 2020. Chi è stato più votato nelle prime fasi, quali sono i primi, come la giuria sceglierà i vincitori: lo faremo al noto giornalista sportivo Mino Taveri, con la nostra “spalla” Bacci Del Buono, il direttore del Giornale della Vela Luca Oriani e un rappresentante di TAG Heuer.

27 MAGGIO/5 GIUGNO – LE INTERVISTE AI 10 FINALISTI

Dal 27 maggio al 5 giugno manderemo in onda (sempre su tutte le nostre piattaforme) gli incontri con i 10 candidati finalisti, uno per giorno. Sarà un modo per conoscere nel dettaglio le loro bellissime storie di mare e di vela: saranno gli stessi protagonisti a raccontarvele, intervistati da Mino Taveri e Bacci Del Buono. E lo faranno anche con foto e video spettacolari.

6 GIUGNO – LA SERATA DEI CAMPIONI

Sabato 6 giugno, alle ore 21, andrà in scena la Serata dei Campioni, condotta da Mino Taveri e Bacci Del Buono. Soltanto allora scoprirete chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e i vincitori di tutti gli altri premi (TAG Heuer Young, Innovation, Performance, #don’tcrackunderpressure, Tribute: il candidato Most Voted, ovvero il più votato dal pubblico, si sa già. E’ Andrea Barbera). Saranno tutti collegati e non faremo altro che replicare, online, quello che facciamo da anni fisicamente. Sarà una Serata dei Campioni indimenticabile.

7 GIUGNO – IL “DOPO-VELISTA”

Ma non è finita qui. Domenica 7 giugno, nel pomeriggio, proprio come tutti i migliori premi, abbiamo previsto uno spazio “dopo-festival” in cui, in diretta sulle nostre piattaforme social, ci collegheremo con tutti i vincitori del Velista dell’Anno. Vincitori con cui voi potrete interagire in diretta e porre domande senza remore. Il clima sarà disteso e fidatevi, non mancherete di farvi due risate assieme ai grandi protagonisti della vela italiana.

Calendario alla mano, tredici appuntamenti da non perdere (mica siamo superstiziosi!). Stay stafe & tuned, a breve vi sveleremo il calendario delle interviste nel dettaglio e come seguirci!

