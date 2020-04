FASE 2, “Non fate errori, la barca è una casa”. Intervista a Fabio Planamente

La barca è il luogo più sicuro del mondo (in acqua la carica virale si disperde più facilmente, dicono gli scienziati), viene vissuta dalla maggior parte degli armatori come una seconda casa e come tale andrebbe trattata. Questa è l’opinione di Fabio Planamente.

L’amministratore delegato di Cantiere Del Pardo (nota eccellenza italiana che ha i marchi Grand Soleil per la vela e Pardo Yachts per il motore) ci ha detto la sua sul tema della ripartenza del diporto “post-lockdown” dal 4 maggio: gira voce che nel decreto la barca potrebbe essere considerata un’attività sportiva. Questo significherebbe via al diporto, si, ma con una o solo due persone a bordo opportunamente distanziate. Sarebbe un grosso errore e Planamente ci spiega il perché e le sue perplessità.

Non poter usare la barca con il proprio gruppo famigliare non ha senso: “io uso la barca e lascio i miei figli o la mia compagna/compagno a casa?”. E se anche passasse il ragionamento “barca = seconda casa”, come la mettiamo con di divieti di spostamento da regione a regione? Chi tiene la barca in una regione diversa (sono tantissimi gli armatori, ad esempio lombardi, piemontesi ed emiliani, che hanno la barca in Liguria o Toscana) come dovrà muoversi?

In questa intervista del nostro Eugenio Ruocco, Fabio Planamente tocca tutti questi temi e prova anche a rispondere alla fatifica domanda: come navigheremo quest’estate?

