Stay safe, stay tuned! Seguici su Instagram, ti portiamo la vela in casa

Da oggi c’è un altro buon motivo per seguirci anche su Instagram: oltre alle migliori foto di vela abbiamo preparato per voi un vero e proprio “palinsesto” di interviste in diretta a tu per tu con la nostra redazione, con gli esperti e i grandi personaggi della vela. Saprete come va il mercato delle barche da chi le costruisce, le tendenze e le ultime novità in tema di prodotti per la barca e accessori.

Inoltre vi sveleremo tutti i trucchi per navigare meglio assieme ai professionisti della vela. Ai quali potrete fare tutte le domande che vorrete “live”. Cosa state aspettando? Seguiteci QUI durante a settimana, ogni giorno alle 17, vi porteremo la vela in casa!

IL PALINSESTO INSTAGRAM DELLA SETTIMANA

Ecco cosa prevede il “menù” di questa settimana settimana (20-26 aprile)

– Lunedì, ore 17. Top News of the Week. Assieme ai nostri giornalisti commentiamo le news più cliccate degli ultimi giorni. Ospite il nostro responsabile di redazione Eugenio Ruocco. Si parlerà di vela ai tempi del coronavirus, di barche “strane” e molto altro…

– Martedì, ore 17. Due bordi con… Giulio Desiderato. Sarà nostro ospite Giulio Desiderato di North Sails, uno dei massimi esperti di monotipi: si parlerà di regate, dagli invernali di circolo alla Coppa America, di tutti i segreti dei ruoli chiave in regata e come organizzare gli allenamenti per gli equipaggi non professionisti per migliorarsi e vincere in regata.

– Mercoledì, ore 17. Dietro le quinte con… B&G. Marco Bevilacqua di B&G, uno dei grandi colossi dell’elettronica di bordo, vi svelerà tutti i segreti per saper sfruttare al meglio la strumentazione della vostra barca e come progettare un affidabile sistema integrato che renderà la vostra barca… 2.0.

– Giovedì, ore 17. Trucchi di bordo. Assieme al nostro giornalista Mauro Giuffrè una chiacchierata a tema tecnico sul mondo della vela con attenzione a quello delle regate: tattica, regolazioni, tecnologia, materiali.

– Venerdì, ore 17. Dietro le quinte con… Ubi Maior. Assieme a Raffaele Di Russo di Ubi Maior Italia, una delle eccellenze internazionalmente riconosciute quando si parla di attrezzatura di coperta, vi sveliamo come nasce un progetto custom per l’attrezzatura di bordo: genesi, progettazione, sperimentazione. Vi raccontiamo di come la stampa 3D sia entrata nel mondo dell’hardware di coperta e di come il mondo degli avvolgitori di prua stia cambiando.

E molto altro bolle in pentola per la prossima settimana! Stay home, stay safe, stay tuned!

