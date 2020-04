L’OPINIONE “Appena si può fateci tornare in barca”. Siete d’accordo?

L’opinione del nostro direttore Luca Oriani: “La barca a vela è come una casa e il mare aperto è il luogo più sicuro del mondo. Fateci tornare a bordo!”. Fateci sapere con un commento se siete d’accordo…

APPENA POSSIBILE FATECI TORNARE IN BARCA

Meglio dirlo subito prima che accada. Non vorremmo che i legislatori, presi dalla fretta di emanare le norme della fase di riapertura verso il ritorno alla vita fuori casa, si dimenticassero di noi velisti.

Il rischio concreto è che la vela venga assommata all’attività sportiva che comporta “assembramento di persone” e quindi venga tenuta tra le ultime attività che saranno nuovamente consentite in epoca di pandemia coronavirus.

Sarebbe un errore madornale. La barca a vela va cumulata alle norme che regolano le case. Perché la barca non è altro che una casa galleggiante. Quindi, quando sarà consentito spostarsi da una casa all’altra, come nel caso delle seconde case, anche all’uso della barca a vela sia dato egualmente il via libera al suo utilizzo.

Come ci ha detto Elisa Fustini, medico bolognese di 43 anni, che ha abbandonato il suo giro del mondo in barca per tornare in ospedale a occuparsi dei malati di coronavirus (vi racconteremo la sua storia sul numero di maggio del Giornale della Vela): “Paradossalmente ora come ora la barca in mezzo al mare è il posto più sicuro del mondo”.

Luca Oriani

