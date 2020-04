Cosa bolle nella pentola del Giornale della Vela? Eventi ed iniziative: noi non ci fermiamo

Dalla TAG Heuer Vela Cup al Velista dell’Anno, Il Giornale della Vela diventa più flessibile per non cancellare nessuno degli eventi e iniziative programmate

Riconsiderare tutto, trovare nuove soluzioni. In una parola adeguarsi con rinnovato entusiasmo alle condizioni mutate. E’ questo che stiamo facendo per tutti gli eventi e le iniziative del 2020. Rispondiamo ai tanti che ci hanno chiesto: “che ne sarà della Vela Cup, del Velista dell’Anno, della Milano Yachting Week?”. Ecco come ci stiamo muovendo per dargli un seguito adeguato.

Velista dell’Anno TAG Heuer 2020

La festa della premiazione dei migliori velisti italiani, che organizziamo dal 1991, si modifica e si espande. Sarà il web il nuovo palcoscenico della Giornata dei Campioni e si protrarrà nel tempo, 12 giorni dal 25 maggio al 6 giugno. Incontri giornalieri con i dieci candidati alla vittoria del Velista dell’Anno Tag Heuer e agli altri 7 premi principali. Vi assicuriamo che sarà ancor meglio di prima! State connessi su velistadellanno.giornaledellavela.com per sapere tutto quello che vi aspetta, su velistadellanno.giornaledellavela.com scoprite i dettagli.

Circuito TAG Heuer Vela Cup 2020

Abbiamo cominciato a riprogrammare le date delle tappe e ci manteniamo superflessibili, nel caso sia necessario modificare ancora il calendario. Ad oggi il programma potrebbe essere questo, da luglio ad ottobre su cinque appuntamenti: la super tappa del VelaFestival/Vela Cup, sempre nel Golfo del Tigullio (Liguria di Levante) spostandoci nel nuovo porto di Chiavari Calata Ovest quale base operativa da venerdi 17 a domenica 19 luglio. La tappa adriatica di Venezia o domenica 5 luglio o domenica 18 ottobre. In Sardegna a Caprera lunedì 24 agosto e a Lerici nel golfo di Spezia sabato 19 settembre. Per finire, tappa a Marina di Pisa una domenica di settembre. Sul sito velacup.it vi daremo aggiornamenti in tempo reale.

Milano Yachting Week

A seconda della situazione sarà un evento reale o virtuale, ma ci sarà come prequel della grande festa del mare e della nautica del 2021. Milano si merita, dopo tutto quello che ha subito, di avere un evento come questo. State connessi per sapere cosa stiamo preparando su www.milanoyachtingweek.com

Giornale della Vela numero speciale anniversario 45 anni

Stiamo preparando un numero speciale che festeggia i 45 anni di vita di questo giornale, nato nel 1975. Anche qui, a seconda della situazione, decideremo se pubblicarlo con il numero di luglio o spostarlo a quello di ottobre.

Abbonamenti al Giornale della Vela

Per fare la nostra e vostra parte abbiamo/avete donato 10 euro (pari al 20% dell’importo totale) per ciascun abbonamento alla terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Questa iniziativa andrà avanti sino al 15 maggio. Per chi ancora non l’ha fatto, abbonatevi adesso o rinnovate in anticipo rispetto alla scadenza. Farete e faremo del bene. Andate subito QUI

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

