Velista dell’Anno TAG Heuer, ecco chi sono i dieci finalisti (e cosa succede adesso)

La seconda fase del Velista dell’Anno TAG Heuer si è conclusa con una marea di voti: 50.009, record assoluto nella storia del premio! Ripercorriamo brevemente che cosa era successo: nella prima fase (18 febbraio – 15 marzo) vi abbiamo chiesto di votare sul sito dedicato velistadellanno.giornaledellavela.com i vostri candidati preferiti tra i 100 iniziali. Hanno passato il turno (dopo quasi 30.000 voti) i primi trenta più votati: in questa seconda fase è avvenuta la “scrematura” definitiva. Solo i primi 10 candidati hanno conquistato l’accesso alla finale. (foto di copertina di Martina Orsini)

Ecco la classifica definitiva della seconda fase:

1. Elio Somaschini – 8837 voti

2. Andrea Barbera – 8253 voti

3. Giulia Grilli / Pietro Jan Bellot – 7285 voti

4. Marco Gradoni – 5708 voti

5. Ambrogio Beccaria – 5413 voti

6. PoliTo Sailing Team – 4899 voti

7. Patrizio Bertelli – 4569 voti

8. Fabrizio Olmi / Davide Di Maria – 4402 voti

9. Caterina Degli Uberti / Giulia Ancillotti – 4234 voti

10. Sergio Caramel – 4092 voti

SCOPRI LA CLASSIFICA COMPLETA

COSA SUCCEDE ADESSO

Ora la palla passa alla giuria del Giornale della Vela, che avrà il compito di decidere chi sarà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e a chi andranno i premi TAG Heuer #don’tcrackunderpressure (a chi ha dimostrato di non mollare mai anche sotto pressione), TAG Heuer Innovation (a chi ha saputo dare un particolare contributo nella progettazione e nell’innovazione), TAG Heuer Performance (a chi ha ottenuto risultati grazie a un certosino lavoro di tecnica, allenamento e affinamento del lavoro di squadra) e TAG Heuer Young (a un giovane talento della vela agonistica).

IL PREMIO “TAG HEUER MOST VOTED” VA A…

Ma una cosa intanto possiamo anticiparvela: il vincitore del premio “TAG Heuer Most Voted”, ovvero il candidato che tra le due fasi online ha preso il maggior numero di voti dopo una lotta all’ultimo sangue con il navigatore italo-brasiliano Elio Somaschini, è l’agrigentino Andrea Barbera, con 11.054 voti (8253 + i 2801 della prima fase)

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE E LE DIRETTE SOCIAL CON I FINALISTI



La cerimonia di premiazione sarebbe dovuta avvenire alla Milano Yachting Week a inizio maggio, ma l’emergenza sanitaria non lo rende possibile. Il Velista dell’Anno TAG Heuer non si ferma, non lo ferma il Virus perché questo è il premio che rappresenta un’intera comunità velica. E allora si adatta a questi tempi fatti di distanziamento sociale con qualche piccolo cambiamento di programma.

La festa della premiazione dei migliori velisti italiani, che organizziamo dal 1991, si modifica e si espande. Sarà il web il nuovo palcoscenico della Giornata dei Campioni e si protrarrà nel tempo, 12 giorni dal 25 maggio al 6 giugno. Prima della cerimonia della serata dei Campioni – condotta dal giornalista sportivo Mino Taveri – il 6 giugno, avremo incontri giornalieri in diretta sui nostri social con i dieci candidati alla vittoria del Velista dell’Anno TAG Heuer. Vi assicuriamo che sarà ancor meglio di prima! A breve il calendario con tutti gli incontri social, dove potrete partecipare attivamente facendo domande ai vostri idoli!

State connessi qui e su velistadellanno.giornaledellavela.com per sapere tutto quello che vi aspetta.

