Vacanze in barca: le baie del Veneto e Friuli Venezia-Giulia

Le realtà portuali minori, marittime e fluviali, e le baie dove dar fondo lungo la costa dell’Alto Adriatico fra Veneto e Friuli Venezia-Giulia. A disposizione dei naviganti ci sono molte strutture posizionate vicino a centri turistici, per organizzare escursioni a terra o per godersi le spiagge.

Quel mix di terra e mare

1 Porto Barricata

44°50’ 65N – 12°28’ 14E

Posta poco a S di Po della Pila e della bassa Punta Maestra, si raggiunge questa darsena situata sulla sponda O della foce del Po delle Tolle. Si può dar fondo nel canale direttamente su 2-3 metri d’acqua, facendo attenzione al traffico dei pescherecci locali.

2 Foce della Pila

44°58’ 00N – 12°32’ 10E

È lo sbocco a mare più a E del delta del Po ed è riparato a S da Punta della Maestra, ottimo punto cospicuo. Risalendo il fiume e facendo attenzione agli scogli sparsi si raggiunge il Villaggio Pescatori, frazione di Pila dove possono ormeggiare natanti lunghi fino a 8 metri.

3 Foce del Brenta

45°11’ 00N – 12°18’ 90E

Un paio di miglia a S di Chioggia c’è la foce del fiume Brenta che si può risalire per oltre 2 miglia fino a Porto di Brodolo, facendo attenzione ai banchi di sabbia.

4 Pellestrina

45°16’ 00N – 12°19’ 00E

Nella parte O dell’omonima isola si può dar fondo proprio davanti al borgo di Pellestrina o, se c’è posto, ormeggiare tra i pescherecci locali.

5 Lido di Venezia

45°25’ 20N – 12°22’ 10E

Davanti alla famosa stazione balneare della Serenissima si può dar fondo in 3-7 metri d’acqua su sabbia.

6 Murano

45°27’ 20N – 12°21’ 60E

È l’isola del vetro e si raggiunge attraverso il Canale dei Marani: si ormeggia tra questo e lo spigolo SO.

7 Burano

45°29’ 30N – 12°25’ 00E

La seconda più famosa isola della Laguna ospita un incantevole borgo di pescatori: si raggiunge dal Canale di Treporti e si può dar fondo sul lato N della stessa.

8 Torcello

45°30’ 00N – 12°25’ 00E

Altra isola lagunare, posta subito a N di Burano, è famosa per la pittoresca piazzetta, considerata una delle più visitate al mondo dai turisti. Torcello si raggiunge da Burano e attraverso il Canale di Sant’Antonio (profondità massima 2 metri), dove si dà fondo.

9 Porto Falconera

45°36’ 70N – 12°54’ 80E

È la foce del fiume Lemene ed è posizionata circa 1,5 miglia a NE del centro di Caorle. Risalendo il canale (profondità massima 1,8 metri, si raggiunge una solitaria laguna nella quale trovano posto al massimo due dozzine di barche.

10 Porto Baseleghe

45°38’ 10N – 12°59’ 80E

Circa 4 miglia a NE di Caorle, questo porticciolo turistico e peschereccio si trova sulla riva orientale del Canale dei Lovi ed è costituito da una darsena banchinata lunga 800 metri e munita di 8 pontili e 2 banchine (400 posti; lunghezza massima 27 metri).

11 Marina Stella

44°12’ 50N – 12°24’ 30E

Nella parte NO della Laguna di Marano, si trova questo piccolo approdo raggiungibile risalendo proprio il fiume Stella. Si trova in un’ansa naturale del torrente ed è realizzato con strutture in legno (85 posti; lunghezza massima 24 metri). A terra negozi e una trattoria.

12 Marano Lagunare

45°45’ 80N – 13°10’ 10E

Piccolo e caratteristico borgo di pescatori friulani, si trova nella parte più a N della grande laguna a cui dà nome. Si può dar fondo nel porto-canale addossato all’isola di Dossat o provare ad affiancarsi a uno dei tanti pescherecci che affollano la banchina.

13 Porto Buso

45°42’ 30N – 13°15’ 10E

Si chiama così la bocca d’ingresso centrale alle lagune di Marano e Grado: è limitata a O dall’Isola di Sant’Andrea e a E dall’Isola di Porto Buso. Sul lato E di questa ci sono banchine sempre disponibili, ma fare attenzione in avvicinamento ai banchi di sabbia.

14 Bocche di Primero

44°50’ 30N – 12°17’ 60E

Un miglio a E di Grado si trova questo largo canale (profondità 3 metri) all’interno del quale si può entrare per avere un buon ridosso dai venti di NE. Si può dar fondo in 1,5-2,5 metri d’acqua su sabbia.

15 Duino

45°46’ 30N – 13°36’ 00E

Subito a E delle Bocche del Timavo si trova questo porticciolo è costituito da un bacino banchinato protetto da un molo di 35 metri. Si può dar fondo all’interno o all’esterno in 2-5 metri d’acqua su sabbia.

16 Sistiana

45°46’ 00N – 13°37’ 00E

Il piccolo borgo triestino di Sistiana sorge in un’insenatura naturale protetta da due scogliere. Nella parte O si può dar fondo in 2,5-3,5 metri d’acqua su sabbia, cattivo tenitore. A E ci sono anche banchine private.

17 Miramare

45°42’ 20N – 13°42’ 70E

Nei pressi del Castello e della zona di Riserva Marina soggetta a restrizioni della navigazione (www.riservamarinamiramare.it) si trova il piccolo porto di Grignano, costituito da una diga orientata verso N.

18 Baia di Muggia

45°36’ 40N – 13°46’ 00E

Nell’insenatura situata a SE del centro storico di Trieste, si trova l’omonimo paesino di architettura veneziana. Mezzo miglio più a SO si dà fondo davanti all’ultima riva italiana, quella del borgo di San Bartolomeo.

