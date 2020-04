Il fuoribordo per il tuo tender? Lo acquisti dal divano di casa tua

Hai una mezza idea di cambiare il fuoribordo del tender, ma adesso bloccato a casa non si può fare? A risolvere il problema ci ha pensato Suzuki che ha appena lanciato un nuovo servizio di e-commerce riservato ai piccoli fuoribordo da 2,5 a 6 cavalli. Dalla scrivania in smart working o sdraiato sul divano di casa basta accedere da computer o smartphone a shop.suzuki.it/marine/fuoribordo per scegliere tra 8 modelli portatili da 2,5 a 6 cavalli senza perdere l’assistenza di un concessionario e della garanzia ufficiale.

LA GAMMA SUZUKI ONLINE

Sullo shop Suzuki trovi questi modelli: DF2.5S e DF2.5L (colore Nebular Black); DF4AS e DF4AL (colore Nebular Black); DF5AS e DF5AL (colore Nebular Black); DF6AS e DF6AL (colori Nebular Black e Cool White). Suzuki garantisce un prezzo speciale, a prova di e-commerce, con un listino speciale.

COME FUNZIONA LA CONSEGNA?

Dopo aver scelto e prenotato il proprio motore, il cliente dovrà infatti scegliere anche il concessionario Suzuki a lui più congeniale, quello più comodo dove poter effettuare il ritiro, salderà il motore e riceverà la Dichiarazione di Potenza, i documenti necessari per far partire la garanzia e, ovviamente, tutte le indicazioni e i consigli del personale specializzato presente in loco, per poter utilizzare al meglio il proprio fuoribordo nuovo.

