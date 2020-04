Quando il carbonio cambia la vita degli accessori di bordo

Ci sono materiali che possono cambiare la vita delle nostre barche. Uno di questi è il carbonio. Ma quando si pensa a questo materiale la mente va subito alle vele o agli scafi e alle appendici e in pochi invece pensano come questo materiale cambia in maniera drastica anche gli accessori. Strumenti più leggeri, rigidi e resistenti, quindi più comodi da trasportare e più funzionali. C’è un’azienda che di questo concetto ha fatto una filosofia costruttiva, si chiama Exit Carbon.

I PRODOTTI

Exit Carbon, ha realizzato una gamma di prodotti in fibra di carbonio per yacht a vela e motore: passerelle, ruote timone, pali per sistema di tendalino, scalette da bagno, aste portabandiera, tender fender. I nostri prodotti sono realizzati utilizzando tessuti di fibra di carbonio pre-impregnati con resine epossidiche e vengono curati in autoclave ad alta pressione e temperatura. Sono caratterizzati da una finitura impeccabile, che non necessita di successive operazioni di stuccatura o verniciatura. I prodotti sono infatti offerti con finitura “carbonio a vista” come standard, caratteristica unica nel mondo della nautica. Il risultato è una linea di prodotti molto leggeri, molto resistenti e con caratteristiche uniformi su tutta la produzione.

ROTE IN CARBONIO

Le ruote timone vengono prodotte nei diametri 90 cm, 105 cm, 120 cm, 160 cm, 170 cm e 180 cm. Vengono realizzate in un unico elemento, ottenendo una robustissima struttura monoscocca, senza giunture e incollaggi secondari. Sono fornite con il mozzo adatto al sistema di timoneria presente a bordo, costruito in lega leggera e protetto con trattamento di anodizzazione speciale contro la corrosione e l’usura.

SCALETTE IN CARBONIO

Un sistema di scalette in carbonio leggere e personalizzabili, disponibili in 6 diverse larghezze da 3 a 10 gradini, anche in due parti. Le linee Giotto e Dalì soddisfano diverse esigenze. Dalì, priva di maniglioni, può ribaltarsi sulla poppa in navigazione. Giotto, con maniglioni alti 70 cm, è smontabile e installatabile su normali poppe aperte e sopra una falchetta. Due modelli di maniglioni facilitano la risalita a bordo anche per imbarcazioni che già possiedono una scaletta a scomparsa: Mirò, alto 35 cm e Leonardo, alto 70 cm, sono entrambi smontabili in pochi secondi.

Pali tendalino in carbonio Helios

Il sistema di pali per tendalino consiste in montanti in fibra di carbonio e un set di bicchieri per il fissaggio. Si può scegliere tra quattro diametri (32 mm, 38 mm, 60 mm, 80 mm), e due angolazioni (0° o 6°). Le lunghezze disponibili partono da 20 cm fino a 230 cm. Il tendalino si può collegare con un semplice anello oppure con un Clamcleat® con cima esterna o interna. Sono disponibili nella loro finitura standard con carbonio UD impreziosito da un pattern a griglia, oppure con un classico tessuto twill, oppure ancora personalizzati con un colore a vostra scelta.

