ANALISI Quante barche ci sono nel mondo, dove sono e chi le usa di più

Quante barche ci sono nel mondo? Quali sono i paesi dove si naviga di più? E ci sono più barche a vela o a motore? Ecco un po’ di dati dal mondo del diporto internazionale…

Quante barche ci sono nel mondo?

Sono 33 milioni le barche nel mondo e poco meno della metà sono negli Stati Uniti, quasi 16 milioni. Ma non sono

gli americani quelli che amano di più navigare, i canadesi sono in testa alla classifica per numero di barche in rapporto alla popolazione: ogni 1.000 abitanti possiedono 234 barche. Su un totale di quasi 37 milioni di abitanti possiedono una flotta complessiva di ben 8 milioni e seicentomila unità. In fondo alla classifica di chi ama andare in barca ci sono i cinesi, che possiedono solo 116.475 barche con una popolazione di quasi 1.400.000.000 abitanti (un miliardo e 400 milioni). Sono questi i risultati della nostra indagine tratta dai dati pubblicati dall’ICOMIA, l’associazione mondiale che raduna i produttori nautici.

Quante barche ci sono in Italia?

L’Italia è tra i paesi con più barche al mondo, 577.513, ma non siamo tra quelli che “amano” di più navigare. In Italia, secondo questa stima, le barche ogni 1.000 abitanti sono poco meno di 9.

In quali paesi navigano di più le persone?

Nella TOP 10 comandano i canadesi con un rapporto di 234 barche ogni 1.000 abitanti. Ma se osserviamo il grafico emerge anche chiaramente come i paesi nordici (includiamo anche il Canada) siano quasi tutti nella top 10. Finlandia, Norvegia e Svezia oscillano tra le 75 e le 210 barche ogni mille abitanti. Gli unici due paesi mediterranei che entrano nella top 10 sono Croazia (25 barche ogni mille abitanti) e Grecia (17 barche ogni mille abitanti).

Ci sono più barche a vela o a motore?

Le barche a motore sono una fetta grandissima del mercato, con le barche motorizzate con i fuoribordo a fare la parte del leone. Le barche motorizzate entrobordo sono il 12%, mentre quelle a vela sono appena l’8%.

