Mi chiamo Pelagic 77 e non temo il ghiaccio, anzi lo sfido. FOTO

Tony Castro, MCM Yachts e Skip Novak. Bastano questi tre nomi per dare la misura dell’interesse per quello che sta bollendo in pentola. Non li conoscete? Vi spieghiamo brevemente chi sono. Il primo è un designer famoso per le sue barche spesso anticonvenzionali. La seconda è una società specializzata nel rappresentare gli armatori durante tutto il processo di progettazione e costruzione del loro yacht rigorosamente custom; il terzo è uno skipper, giornalista e amante delle avventure estreme. Il primo la disegna, i secondi cureranno insieme al KM Yachtbuilders la costruzione, il terzo navigherà su una barca che si chiamerà Pelagic 77, espressamente pensata per viaggiare tra i ghiacci nei mari più freddi e inospitali della terra.

C’è già un precedente di successo, il Pelagic Australis di 22,5 metri, che Novak ha usato per viaggi di esplorazione nei mari polari. Adesso la misura sale leggermente arrivando fino a 23,52, ma il concetto di barca non cambia, semplicemente assume dei connotati più moderni ed aggiornati.

L’armo sarà in stile schooner, una scelta dettata dal fatto che la barca dovrà essere in grado di navigare in un ampissimo ventaglio di condizioni, con la necessità di avere la possibilità di numerose configurazioni di piano velico a seconda delle esigenze.

I volumi immersi saranno invece piuttosto ridotti, per potere passare più agevolmente nelle zone ghiacciate con uno scafo che, date le numerose costole di rinforzo, nelle intenzioni dovrà essere indeformabile ovvero in gradi di passare senza problemi attraverso una spessa banchisa.

L.f.t. : 23.52m

Lungh. gall.: 20.40m

Larghezza:6.31m

Pescaggio 2,15/4,30 m

