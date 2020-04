BARCHE USATE Vendono tre modelli ‘pronti a navigare’ (e a buon prezzo)

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate pronte a navigare dai prezzi molto interessanti. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE PRONTE A NAVIGARE (E A BUON PREZZO)

UN MITO CHIAMATO ALPA

La prima imbarcazione che vi proponiamo proviene dal mitico cantiere Alpa: presentata al Salone di Genova del 1976, l’Alpa 38 (11,50 m di lunghezza) è un progetto di Sparkman & Stephens. Si caratterizza per un pozzetto centrale e un bordo libero molto pronunciato. Immancabili la chiglia lunga e il timone a skeg, per la sua docilità e stabilità sotto tela può essere una barca da crociera perfetta anche per chi intende fare lunghissime navigazioni. Nello specifico, il modello che vi proponiamo è del 1977 e attualmente si trova a Lefkas, in Grecia. Nel 2015 il motore è stato refittato integralmente e sono stati cambiati inverter e prese a mare. Nel 2018 l’aggiunta di pannello solari per rendere la barca ancora di più adatta alle lunghe crociere.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

UN PICCOLO GRANDE MOTORSAILER

A La Spezia vendono un interessante (e ben tenuto) motorsailer in versione “mignon”: si tratta del Multi 85 (8,5 m di lunghezza per 3,1 di baglio) del cantiere Multimare, progetto di Ugo Faggioni del 1975. Una vera e propria casa al mare! Il modello è del 1985 ed è così accessoriato: motore Volvo tricilindrico 20 Hp, una cabina matrimoniale, una cuccetta singola, due posti letto in quadrato, forno e due fuochi, frigo a pozzetto, wc e salpancora elettrici, tre batterie 100 A, caricabatterie, rollafiocco, modulo eco, log, cartografico.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

DALLA MATITA DEL CAMPIONE OLIMPICO

Progettato dal campione svedese Pelle Petterson (due medaglie olimpiche nella classe Star e un’infinità di titoli mondiali vinti), il Maxi Yacht 35 è un 10,35 metri che ha tutto quello che vi serve per una lunga crociera in comodità. La barca è del 1983, dispone di sei posti letto, angolo cottura con cucina a due fuochi, forno, lavello doppio e frigo. Bagno separato con lavello e WC marino. Serbatoio di acqua dolce. Tutto in ordine e perfettamente funzionante.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

————————————————————————

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!