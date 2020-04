Dufour punta in alto: in arrivo un nuovo 61′ a tutto lusso e comfort

La nuova era Dufour è appena cominciata e dopo la presentazione al Boot di Dusseldorf del Dufour 530 il colosso francese, adesso di proprietà di Fountaine Pajot, cala il suo secondo asso: il nuovo Dufour 61. Una barca che molti appassionati attendevano da Dufour dato che su questa misura una novità mancava da diverse stagioni.

IL DESIGN

Scelta chiara quella dello studio Felci, ancora una volta titolare del progetto, ovvero quella di restare nel family feeling della gamma, riprendendo quanto già di buono introdotto con il 530. La prua è completamente retta, a massimizzare la lunghezza al galleggiamento. Le forme dello scafo vedono uno spigolo di poppa molto alto sull’acqua, con una carena che si stringe molto all’altezza del galleggiamento così da prefigurare due assetti, uno poco bagnato con vento leggero, e il secondo, con vento forte, supportato dall’appoggio dinamico dello spigolo. Interessante anche il gioco estetico della linea “scavata” lungo la fiancata all’altezza degli oblò, utile a mascherare un bordo libero che sarà importante. A poppa viene proposta una zona prendisole che al suo interno conterrà una cucina esterna, una soluzione per consentire di vivere la barca al massimo durante le crociere estive.

In pozzetto un imponente rollbar utile a migliorare la circolazione, dato che la scotta randa lavorerà su questa struttura, e perfetto come supporto per il bimini.

INTERNI

Il Dufour 61 offre due diversi layout di cucina, pur mantenendo ampi spazi abitativi e godendo di un’abbondante luce naturale.

Il layout con cucina a prua lascia “fiorire” la dinette sul massimo del baglio a disposizione. Ricerca del massimo baglio che resta anche nella versione con la cucina a sinistra che diventa più spaziosa, mentre per la disposizione degli interni sono previste tre o quattro cabine. Immancabile il garage tender dove sarà possibile stivare un battello gonfio.

Lungh. f.t. 19,22 m

Lungh. gall. 17,62 m

Lunghezza scafo 18,30 m

Largh. 5,48 m

Disloc.

Immersione 2,80 m

Sup. vel. 184 mq

Disloc. N.D.





