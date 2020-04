Ora le superbarche di Michael Schmidt hanno un rivenditore in Italia

YYachts, cantiere tedesco di Michael Schmidt che sforna delle super barche “custom” in carbonio, e l’italiana Wind Yachts sono lieti di annunciare la loro collaborazione.

Marica Lippa e Daniele Botticini (nella foto a lato) fondatori e proprietari di Wind Yachts srl sono noti professionisti nel mondo della nautica e della vela di alto livello. Rappresenteranno in Italia il cantiere tedesco di Michael Schmidt che vanta oggi una reputazione in forte crescita. Dall’ufficio di Cala Galera, Marica gestisce tutti i servizi generali con particolare attenzione alla clientela internazionale mentre Daniele cura la progettazione e la costruzione per conto dei clienti.

YYachts, fondato 4 anni fa da Michael Schmidt e situato a Greifswald sulla costa del Mar Baltico, è specializzato nella costruzione di imbarcazioni a vela dai 70’ ai 100’. Dal Palma Boatshow 2019, in occasione del quale è stato presentato il Y7, il cantiere ha venduto sei barche di cui l’ultima, attualmente in costruzione, verrà ormeggiata in Sardegna. Grazie all’ufficio spagnolo a Palma de Mallorca, alle collaborazioni con Francia, Grecia e Slovenia e a questa nuova partecipazione italiana di Wind Yachts srl, il cantiere YYachts è in grado di estendere ulteriormente la sua rete nel Mediterraneo.

(foto di copertina: Jesus Renedo)

