Eryd 32, il daysailer sportivo che naviga (anche) con i foil. FOTO e VIDEO

Il mondo dei daysailer è una galassia che ha da sempre avuto negli Stai Uniti e nel Nord Europa dei mercati particolarmente attivi. Anche l’Italia però negli ultimi anni sta sfornando dei player interessanti, uno di questi è sicuramente Eryd. Fondata nel 2006 da Emanuele Rossi , ERYD s.r.l. è una società che si occupa di progettazione navale a vela e a motore, seguendo il progetto in tutte le sue fasi. L’ultimo progetto a vela in ordine di tempo è l’Eryd 32, che sarà disponibile in una versione standard e una definita XSM ed equipaggiata con foil a L.

IL PROGETTO

La genesi del progetto è stata quella di sintetizzare nell’ ERYD32 le qualità dei due modelli precedenti (ERYD 30 ed ERYD OPEN) ed ottenere una solida base per sviluppare la gamma anche in metrature superiori. L’ERYD 32 è caratterizzato da un design sportivo ed elegante. La carena ha una larghezza al galleggiamento ridotta a barca poco sbandata, che cresce con una riserva di stabilità data dallo spigolo che a poppa è più morbido e a prua più accentuato.

Nella parte anteriore lo spigolo è più netto per tenere la prua più alta e avere più galleggiamento quando la barca naviga con vento forte alle portanti. Una scelta progettuale che permetterà di staccare l’acqua dalle fiancate della barca e di conseguenza tenere la coperta più asciutta. L’ERYD 32 è un daysailer orientato a un uso sportivo, dove la semplicità di conduzione resta comunque un concetto di fondo. Al netto di quest’idea progettuale si tratta di una barca che, rimosse facilmente le panche dal pozzetto (è previsto che si possa fare), può cambiare pelle ed essere condotta anche in equipaggio come un racer puro. Anche perché i numeri delle primissime uscite in mare ci parlano di una barca che di bolina non fa fatica, con vento leggero, a pareggiare l’intensità dell’aria e a superarla quando l’angolo al vento si allarga e si utilizzano vele asimmetriche.

FOIL

Denominati Eryd Foil sistem e presenti nella versione XSM dell’ERYD 32, sono delle appendici a L che si azionano con un comando elettrico, non sono pensate per sollevare la barca fuori dall’acqua, anche se poi di fatto c’è un effetto lift importante che riduce la resistenza idrodinamica. Un effetto lift dato dal lato corto orizzontale dell’appendice che produce una spinta verticale. Questa va accoppiata a una forte resistenza laterale dovuta invece al lato lungo della L che aumenta il raddrizzamento e riduce lo scarroccio.

I foil non aumentano il baglio massimo e quando sono a riposo all’interno la loro presenza non è per niente invasiva: si alloggiano in due scasse inclinate di 20 gradi, come i foil, che di fatto rimangono sul fianco della barca e quindi non rubano volume interno preludendo la possibilità di impiegare l’Eryd Foil Sistem anche su barche di misure più grandi. Le due versioni dell’Eryd 32 si differenziano unicamente per i foil e per il fatto che l’ERYD 32 XSM è costruito in carbonio.

lunghezza ft: 9,5 m

baglio max 2,8 m

pescaggio : 2,1 m

peso : 2000 kg

costruzione standard : vetro/epoxy/corecell

superficie velica : 56 mq

gennaker : 90 mq

progetto : Emanuele Rossi Yacht Design

