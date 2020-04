Tutti i segreti della bici elettrica “definitiva” ideale per la vostra barca

Una delle bici da barca più evolute è senza dubbio la Gocycle. Pieghevole e a pedalata assistita, va bene per girare in città ma è perfetta per la banchina e da portare a bordo, proprio per il suo peso di soli 16,5 kg e la compattezza una volta piegata (sta in un gavone!).

Oggi siamo alla “terza generazione” e l’ultimo modello (Gocycle G3) è un vero e proprio gioiello in termini di tecnologia e design. Non è un caso che tra i rivenditori italiani di questa bici ci sia la Yacht Synergy di Tommy Moscatelli, che vende barche ‘fuori dagli schemi’. E che ha un settore dell’azienda che, con passione, scova tutti questi nuovissimi accessori elettrici indirizzati alla mobilità sostenibile.

LE CARATTERISTICHE DELLA GOCYCLE G3



La Gocycle G3 è in magnesio e pesa soli 16,5 kg, a fronte di un’autonomia di circa 80 km. La batteria della nuova G3 ha un software proprietario che ne migliora la gestione. La velocità è autolimitata per l’Europa a 25 km/h, ma può raggiungere i 40 km nei paesi con meno limitazioni.

Il piccolo motore da 250 watt, progettato in esclusiva da Karbon Kinetics Ltd (proprietaria del marchio Gocycle), agisce sulla ruota anteriore mentre il cambio Shimano Nexus elettronico a 3 velocità agisce sulla ruota posteriore.

La combinazione motore, pedali e cambio ne fanno la bicicletta più evoluta sul mercato per la gestione della pedalata assistita. I freni sono a disco idraulici. Le ruote pure in magnesio hanno il sistema brevettato di blocco/sblocco Hexlock. Il tealaio dal disegno a V ergonomico è adatto a tutte le taglie e il manubrio è dotato di una luce a led anteriore di sicurezza a 3 livelli di intensità o spenta.

COME LO SMARTPHONE DIVENTA UN CRUSCOTTO TOUCHSCREEN

Una display con led indica lo stato della batteria, la posizione del cambio e i consumi. Il tutto è gestito da un App sia per iOs che per Android che permette di selezionare in modo pratico e semplice tutte le funzioni e le modalità d’uso: City, Eco, On-Demand e Custom. La modalità Custom consente di personalizzare l’utilizzo della G3 e di selezionare quanto sforzo richiedere alle gambe, quando attivare il motore elettrico e quale velocità impostare.

L’ultima versione dell’App è molto completa e riporta sullo schermo dello smartphone moltissime indicazioni sui consumi, l’energia impiegata, i km percorsi etc. Lo smartphone montato sul manubrio tramite 2 supporti elastici forniti da Gocycle si trasforma in un vero cruscotto touch screen.



La Gocycle G3 è disponibile in 3 colori: blu elettrico, bianco e nero opaco, si può comodamente trasportare nel PDS (Portable Docking Station), che permette, una volta piegata di bloccarla sul trolley a 4 ruote; queste poi si possono smontare per fissare il sistema a pavimento o a pagliolo. Il prezzo di vendita in offerta promo è di 3.400€ IVA compresa, inclusa la spedizione in Italia, per il Pack Base completo di caricabatteria Fast, cavalletto, cavetto antifurto, campanello.

www.yachtsynergy.it

https://gocycle-italia.it

