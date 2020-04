Allunga la poppa della tua barca per l’estate, basta… gonfiarla!

Se le usano da anni i superyacht che sono barche di 30 metri di lunghezza perché anche voi non allungate la vostra barca con una piattaforma galleggiante? Tanti metri quadri in più sul mare, un’ottima idea che sta prendendo sempre più piede, con vantaggi indubbi, anche su barche di dimensioni normali.

Queste nuove piattaforme galleggianti pur essendo gonfiabili sono stabilissime sull’acqua e le potete stipare facilmente a bordo quando non le usate. Si gonfiano e sono operative in pochi minuti, hanno accessori per renderle solidali alla poppa o alla fiancata. Sono talmente stabili che vengono anche usate per organizzare un pranzo o una cena a diretto contatto con l’acqua. Una terrazza sul mare che più sul mare non si può. Un’ottima idea per l’estate.

STA IN UNA BORSA, SI GONFIA IN POCHI MINUTI

NautiBuoy Marine ha ideato una serie di piattaforme gonfiabili che si appoggiano alla poppa. Si possono avere con rivestimento del pianale in materiale antisdrucciolo o addirittura in un elegantissimo simil teak. Le misure di ognuno dei quattro modelli, che possono essere anche uniti ad altri, hanno moduli che vanno da 2,5 x 1,5 m per il più piccolo sino a 4×2 m per il più grande, pesano da 23 a 46 kg, si gonfiano da 1 a 3 minuti e stanno in una borsa con dimensioni da 155cm x 30 x 30 al più grande con misure di 220 cm x 32 x 32. Sopportano pesi a bordo da 400 a 700 kg.

Le puoi usare per sdraiarti sul mare, ma anche per cenare a contatto con l’acqua o per ormeggiare gli altri toys della barca (sup, tender…) senza farli sbattere sulla fiancata. NautiBuoy Marine fornisce anche gli attacchi rapidi per ancorare la piattaforma alla poppa. I prezzi vanno da circa 1.000 a oltre 10.000 euro nelle configurazioni ultraccessoriate. nautibuoymarine.com

LA MAXI PIATTAFORMA DA 4 METRI

Aquaglide ha uno sterminato catalogo di gonfiabili che comprende scivoli, canoe, giochi. La sua piattaforma gonfiabile perfetta per essere usata a poppa della barca è la Landing Pad. Dotata di antisdrucciolo, viene prodotta in due versioni con portata da 6 o 10 persone con eguali misure di 4 m x 4 m e pesi che variano da 28 a 36 kg. Sgonfiate stanno in un box da 105 cm x 60 x 25 o 165cm x 40 x 36. I prezzi vanno da circa 2.000 a 3.000 euro.

Per chi si accontenta di qualcosa di più piccolo c’è Aquaglide Speedway 10 Inflatable che misura 3 m x 1,5 m, sopporta un carico massimo di 500 kg costa meno di 1.000 euro e sta in una borsa di 75 c, x 55 x 35, pesa 18 kg. www.aquaglide.com

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!