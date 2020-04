Ecco perché questo è il momento giusto per farti il chartplotter nuovo

Se state pensando di acquistare un chartplotter, questo periodo di pausa “forzata” è il momento giusto.



B&G, il marchio del colosso Navico dedicato agli strumenti di navigazione, ha lanciato una campagna davvero “golosa”, che offre ai clienti uno sconto fino a 300 euro su selezionati chartplotter con l’acquisto di una carta C-MAP MAX N+.

UNA CARTOGRAFIA AL TOP

La versione più recente della cartografia C-MAP MAX N+ include una serie di aggiornamenti e upgrade. I miglioramenti della nuova versione includono piani dettagliati dei porti, oltre all’arricchimento dei particolari dei porti già esistenti, Easy Routing e informazioni più approfondite a tutti i livelli di zoom. Le nuove carte Local MAX N+ offrono inoltre una copertura fino a tre volte superiore rispetto alle versioni precedenti.

ECCO I MULTIFUNZIONE SU CUI RISPARMI

I prodotti inclusi in questa offerta sono i B&G Vulcan 7, 9 e 12 pollici. Vulcan è un chartplotter per la vela progettato per la navigazione costiera e le gare sportive. Questo schermo multitouch intuitivo e semplice da utilizzare include le esclusive funzioni di navigazione B&G, come SailSteer e RacePanel. Si può integrare con facilità al sistema esistente; l’estensione è semplice poiché Vulcan è compatibile con la rete NMEA 2000, Broadband Radar, ForwardScan™ e l’autopilota e include un GPS da 10 Hz integrato e la funzione Wi-Fi. L’acquisto di un prodotto di questa gamma insieme alla cartografia C-MAP consentirà di risparmiare 200 euro.

Anche gli Zeus³ da 7, 9, 12 e 16 pollici sono inclusi nella promozione. Ideale per gli appassionati di crociere o regate, Zeus³ vanta uno straordinario touchscreen e tastierino, un processore ad alta velocità e le pluripremiate funzioni di navigazione a vela di B&G. Lo schermo SolarMAX HD assicura una visibilità perfetta in tutte le condizioni. Lo schermo di Zeus³ è stato testato fino al limite in ogni ambiente: dalla luce del sole tropicale, alle profondità dell’oceano meridionale e agli inverni polari.

Puoi visualizzare perfettamente lo schermo con occhiali da sole polarizzati e il touchscreen reattivo funziona anche in caso di spruzzi e mare mosso. Zeus³ è dotato di una manopola e di una tastiera integrate che possono assumere il controllo di tutte le funzioni in condizioni estreme, oltre a tasti personalizzabili per l’accesso immediato alle funzioni utilizzate più di frequente. L’acquisto di un prodotto della gamma Zeus³ insieme a una carta C-MAP consentirà ai clienti di risparmiare 300 euro.

L’offerta è valida dal 1° aprile al 31 maggio presso i rivenditori aderenti alla campagna. Per informazioni dettagliate sui termini e le condizioni di questa promozione, visita il sito Web all’indirizzo https://www.bandg.com/it-it/cmapoffer/

