Sapete su che barca è stato installato il motore elettrico numero 100.000 prodotto dalla tedesca Torqeedo (rappresentata in Italia da Commerciale Selva)? Non poteva che essere sullo scafo più eco che c’è: stiamo parlando del nuovo Spirit 111 (34 metri), varato recentemente a Ipswich dal prestigioso cantiere inglese che ha portato il modern-classic (ovvero le barche che seguono i canoni estetici di un tempo ma con un cuore all’assoluta avanguardia tecnologica) ai massimi livelli.

Un piccolo aneddoto: quando l’armatore si è incontrato per la prima volta con i tecnici del cantiere, è arrivato in Tesla. Per lui – che di certo non ha problemi economici – la propulsione elettrica non è certo questione di risparmio sul lungo periodo di carburante. E’ uno stile di vita. Per quello lo yacht, di cui vi parliamo in calce, è completamente “zero emissioni”, in ogni sua componente.

Per quanto riguarda la motorizzazione, è spinto da un sistema Torqeedo Deep Blue 100i, con propulsore elettrico da 100 kW e quattro batterie al litio Deep Blue (sviluppate con BMW) che possono garantire fino a 40 miglia di autonomia alla velocità di otto nodi. Lo yacht è in grado di funzionare fino a quattro giorni all’ancora senza doversi collegare alla rete elettrica di terra o avviare i due generatori di bordo Deep Blue DC da 25kW.

Ultima curiosità prima di parlare della barca: anche il tender sarà sospinto da un fuoribordo elettrico, il Torqeedo Cruise 10.0 Tiller, che sviluppa una potenza di 12 kW.

I COMPONENTI DEL SISTEMA DEEP BLUE SULLO SPIRIT 111

Ma ecco tutto quello dovete sapere sullo Spirit 111.



Questo è il più grande sloop in legno costruito nel Regno Unito dopo lo Shamrock V negli anni ’30 del secolo scorso. Il cantiere è il celebre Spirit Yachts, fondato nel 1993 e riconosciuto a livello internazionale per la qualità e l’eleganza dei suoi “modern classic”, la barca è Spirit 111, 33,9 metri per 6,4. La barca è importante perché rappresenta lo stato dell’arte nella progettazione “green” di uno yacht di grandi dimensioni.

ECOLOGIA PRIMA DI TUTTO E EASY SAILING

Il fortunato armatore aveva avanzato al cantiere, come abbiamo detto una richiesta specifica: ovvero che la barca fosse più “eco” possibile. La filosofia green quindi ha guidato tutto il progetto, realizzato dal CEO e head designer di Spirit Sean McMilian, in collaborazione con lo studio Rhoades Young per l’interior design (che ha pensato interni dalle forme molto morbide e particolari). Dopo essersi confrontati con il mondo dell’automotive e delle grandi navi, i progettisti hanno deciso di affidarsi a un sistema di propulsione full-electric di Torqeedo, come abbiamo visto.

L’aria condizionata utilizza velocità variabili con opzioni eco-compatibili a batteria o a terra e la cucina è stata progettata pensando alla massima efficienza. Il frigorifero e il congelatore sono stati costruiti con isolamento Cryogel per garantire il minimo consumo energetico pur mantenendo basse temperature. L’acqua viene riscaldata con un sistema Webasto, che riscalda l’acqua solo su richiesta, senza sprechi di acqua o energia, e l’acqua riscaldata viene immagazzinata all’interno di bobine di trasferimento ad alta densità e ad alta efficienza per un rapido trasferimento del calore e il mantenimento della temperatura.



Lo Spirit 111 è anche uno dei pochi superyacht in grado di navigare senza equipaggio professionale. L’attezzatura idraulica di coperta Lewmar è ad alta efficienza energetica: questo sistema utilizza il serbatoio Vortex per ridurre del 90% la quantità di olio nel sistema. Riducendo del 90% la quantità di olio nell’impianto, il Vortex consente un risparmio di peso del 53% rispetto ad una centralina tradizionale, consente di risparmiare la quantità di olio necessaria per la manutenzione e riduce l’impatto sull’ambiente.



Le vele 4T Forte OneSails in materiali riciclabili saranno montate su un albero in fibra di carbonio Hall Spar e sul boma con avvolgitore per facilitare la navigazione a corto raggio.

INTERNI ISPIRATI ALL’ANTELOPE CANYON

Gli interni dello Spirit 111 sono stati creati in collaborazione con Rhoades Young, la prima collaborazione di Spirit Yachts con un’agenzia di design esterna. Rhoades Young ha sviluppato il concetto iniziale per un interno unico e curvo, che il team di progettazione di Spirit Yachts ha sviluppato e messo in pratica nei progetti finali.



Il designer Jonathan Rhoades ha commentato: “L’armatore ha una passione assoluta per i design. Il brief era una combinazione del suo amore per l’arredamento e l’architettura organica. Il cliente aveva recentemente visitato l’Antelope Canyon in Arizona e questo è stato il catalizzatore dell’idea delle calde e morbide pareti fluenti che creano punti focali unici all’interno della stanza. Pur apparendo semplici, queste forme tortuose si coordinano perfettamente con i bellissimi lucernari soprastanti, creando un ambiente calmo e tranquillo”.



L’Head designer di Spirti Sean McMillan: “Lo Spirit 111 è stato completamente personalizzato e, di conseguenza, i suoi interni sono totalmente unici. Il design è un turbinio infinito di forme organiche, che racchiude gli aspetti pratici necessari per uno yacht, ma in modo molto fantasioso”.

Sotto coperta, pareti e paratie scorrono a forma di “S” attraverso l’interno, che ha un aspetto naturale grazie alla combinazione di Sipo a vista, teak e legno di noce americano in mostra. Una disposizione dei posti a sedere in noce americano curvo su misura è al centro dell’attenzione nel salone a pianta aperta a forma di galleria e nella disposizione a forma di C creata dalla curva in legno evaporato sopra i letti delle cabine armatoriali e VIP. Porte discrete con rientranze nascoste e attivate da sensori, piuttosto che maniglie a vista, assicurano linee morbide e un aspetto sagomato.

L’illuminazione interna è controllata da sensori di luce ambientale e da un orologio GPS per controllare la luminosità e il calore della luce, assicurando che non ci sia differenza tra l’esterno e l’interno. Non ci saranno sacche d’ombra e di luce come si farebbe normalmente.

Gli interni non avranno quasi nessun interruttore della luce; i sensori di movimento accenderanno e spegneranno le luci durante il giorno. Di notte, i sensori sotto i letti rilevano se qualcuno è in piedi e illuminano la strada verso il bagno più vicino. Se un ospite inizia ad andare altrove nell’abitacolo, il sistema deduce la direzione in cui sta andando e illumina le aree interessate con una luce calda e molto morbida.

Senza il problema della sistemazione dell’equipaggio, gli ospiti hanno la possibilità di scegliere tra due cabine doppie con bagno a poppa o una cabina VIP doppia a dritta. La cabina di prua ospita la spaziosa suite armatoriale, completa di divani curvi integrati nel fianco dello scafo, letto matrimoniale e bagno privato. Tutte le testate sono dotate di lavelli in legno massello arrotondati integrati nel piano di lavoro e nelle docce elettriche.

E.R.

SPIRIT 111 IN NUMERI

LOA: 33.9m

LWL: 24.0m

Baglio max.: 6.4m

Pescaggio: 4.05m

Dislocamento: (leggero) 58 tonnellate, 65 tonnellate a pieno carico

Rapporto di zavorra: 45%.

Sup. velica: 450 mq (in funzione)

Armo: Sloop bermudiano frazionato

Motore: sistema di trazione elettrica Torqeedo alimentato da quattro batterie al litio BMW da 40Kwh. 2 generatori da 25kW.

Chiglia: a T con lama in ferro e bulbo in piombo

Timone: Carbonio composito tipo a vanga

Attrezzatura: Carbonio completamente personalizzato, chiglia a gradini

Foto di Waterline Media

