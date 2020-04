Questo periodo di sosta forzata a casa è il momento migliore per prepararvi all’esame per il conseguimento della patente nautica. Un corso teorico online, come quelli proposti dalla scuola nautica Andareavela sono la soluzione che fa per voi: potete seguirli dal divano di casa vostra in videoconferenza, iniziando quando volete voi. E appena sarà finita l’emergenza sarete preparatissimi: via con le lezioni pratiche e l’esame!

PARTECIPARE E’ SEMPLICISSIMO

Il corso è svolto con lezioni in videoconferenza, non è un video corso con lezioni pre registrate. Le lezioni sono con insegnante e possono essere svolte anche singolarmente. Gli appuntamenti per le lezioni possono essere stabilite insieme all’insegnate per andare incontro alle esigenze di tempo dell’allievo.

Per partecipare al corso è sufficiente avere un pc con webcam (o altro dispositivo mobile) e una connessione internet. Non bisogna installare nessun software o creare nessun account. All’orario della lezione, gli allievi riceveranno tramite mail un invito di partecipazione e potranno accedere.

Il materiale didattico (compreso nel corso), se non potrà essere ritirato personalmente presso la nostra sede, verrà spedito a casa dell’allievo. È possibile frequentare il corso entro 12 miglia, oltre 12 miglia oppure il corso per l’integrazione oltre 12 miglia.

La durata del corso è così ripartita:

– Entro 12 miglia: 10 lezioni

– Oltre 12 miglia: 18 lezioni

– Integrazione oltre 12 miglia: 12 lezioni

Il corso comprende le lezioni di teoria e il materiale didattico. Le lezioni pratiche sono escluse dal corso e possono essere prenotate in funzione del calendario che verrò mandato settimanalmente agli allievi.

INFO E PREZZI

È possibile richiedere informazioni dal sito istituzionale di Andareavela www.andareavela.it oppure dalla landing page www.patentenauticagenova.com

QUANTI “PATENTATI” SONO PASSATI DI QUI!

Andareavela è una scuola nautica autorizzata dalla città metropolitana che opera a Genova dal 2005 e svolge corsi per il conseguimento della patente nautica vela e/o motore entro 12 miglia o senza alcun limite dalla costa, corsi di vela e corsi di approfondimento su svariati argomenti riguardanti manutenzione, sicurezza e arti marinaresche. Punto di riferimento per scuole di tutto il nord Italia, è in grado di offrire servizi integrati per la gestione e lo svolgimento degli esami in capitaneria, lezioni pratiche e teoriche.

Andareavela inoltre organizza lezioni a tema di approfondimento a libera partecipazione:

#iorestoacasa ma imparo e mi diverto!