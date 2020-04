Un marinaio aiuta sempre chi è in difficoltà. E a Caprera lo sanno bene

Sono tante le iniziative che il mondo della vela ha lanciato per dare il proprio contributo nella difficile emergenza sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus (di alcune ve ne abbiamo parlato QUI). Anche il Centro Velico Caprera, la scuola di vela più famosa di Italia, che ha insegnato ad andare in barca, in più di 50 anni a oltre 100.000 allievi, non si è tirato indietro. (foto di copertina: Lorenzo Sironi)

Ed è così partita una campagna volta all’acquisto di presidi sanitari da destinare al Comune de La Maddalena che, come qualunque altro territorio in questo momento, è in forte carenza di questo tipo di dispositivi (principalmente mascherine e gel disinfettanti per mani).

“Abbiamo chiesto alla nostra community di darci una mano con una raccolta fondi che prevede per chi donerà una maglietta gadget (che abbiamo voluto rigorosamente “unbranded”, senza marchi, per non distogliere attenzione dal messaggio) e che riporta una frase dell’Amerigo Vespucci che amiamo molto”, ci hanno raccontato dal CVC.

COME FARE LE DONAZIONI

Tutti i proventi dell’operazione andranno destinati all’acquisto dei materiali suddetti; le tre fasce di donazione possibile sono 25, 50 e 100 euro. Per adesso l’iniziativa ha riscosso grande successo e ad oggi sono stati raccolti oltre 20.000 euro: 10.000 le mascherine già acquistate in fase di spedizione e tantissimi i litri di gel disinfettante.

D’altronde a Caprera lo sanno bene. Un vero marinaio aiuta sempre chi è in difficoltà.

La pagina per la donazione è questa: bit.ly/cvcpermaddalena

Eugenio Ruocco

