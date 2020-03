Quanto spendono per la barca e quanto la usano gli italiani

Oltre il 70% dei diportisti italiani va in barca una media tra 30 e 60 giorni all’anno sia che possieda una barca a motore, sia a vela. Lo dice una ricerca di Assonautica effettuata tra armatori (45% circa) e tra tutte le altre tipologie di diportisti, effettuata nei principali porti turistici italiani e attraverso il forum “amici della vela”. Le differenze nascono quando si chiede quante miglia si percorrono in un anno. Oltre il 78% naviga in un anno con una barca a motore tra 100 e 200 miglia mentre i velisti la usano molto di più, il 61% fa da 200 a oltre 300 miglia.

QUANTO SPENDONO IN UN ANNO PER LA BARCA

La spesa più rilevante per l’uso della barca è quella del posto barca annuale. I “motoristi” spendono in media 4.160 euro mentre i velisti sono più parsimoniosi, si fermano a 2.980 euro. Ovviamente anche per il carburante sono rilevanti le differenze della spesa annua, 4.535 euro è la spesa media dell’italiano che usa la barca a motore, i velisti si fermano a 1.340 euro.

Per quanto riguarda le spese di rimessaggio, antivegetativa, manutenzione, accessori e attrezzature le due categorie di diportisti la situazione si inverte. I velisti spendono in media 2.270 euro all’anno mentre i motoristi si fermano a 1.415 euro.

Facendo la somma, in un anno l’italiano possiede una barca vela spende in media 6.590 euro, chi ne ha una a motore 10.110.

LA SPESA PER LA CROCIERA ESTIVA

La ricerca ha fatto in costi in tasca anche agli italiani riguardo alla crociera estiva. Più meno il costo totale tra le due categorie di chi va in vacanza in estate si equivale: chi naviga con la barca a motore spende in media 3.240 euro chi ci va a vela, 3.415 euro. Ma è la ripartizione della spesa che è diversa. Il velista spende di più per ormeggi nei porti, 730 euro contro 615 euro. Principalmente perché il velista fa crociere più lunghe rispetto al motorista. A conforto di questo dato, il velista per la cambusa spende 1.075 euro mentre chi va a motore ne spende solo 715. Ovviamente la spesa media per il carburante di una barca a motore è superiore, 1.150 euro contro i 900 della vela. Al ristorante e per lo shopping il costo durante la crociera si equivale: 710 ne spende il velista (ma le sue crociere sono più lunghe) il motorista ne sborsa 760 euro pur per un periodo di crociera più breve.

