Affonda la nave scuola dell’Ocean Institute

Perdere la barca è come dare addio a un proprio caro. Questo è quello che hanno provato i componenti e gli studenti dell’Ocean Institute quando hanno appreso che la loro nave scuola è andata a fondo, per cause ancora da accertare ma con ogni probabilità inerenti al maltempo. L’Ocean Institute, con sede a Dana Point Harbour negli Stati Uniti, è un’organizzazione che si occupa della divulgazione a bambini, insegnanti, genitori e visitatori del mondo delle scienze marine. La nave di cui vi stiamo parlando era la Pilgrim, la replica a grandezza naturale di un brigantino mercantile, lunga 98 piedi (29 metri) e costruita nel 1945 in Danimarca.

IL COMUNICATO DELL’OCEAN INSTITUTE

Siamo molto dispiaciuti di annunciare che Pilgrim, la nostra amata nave, che è stata un’aula magna che ha ispirato centinaia di migliaia di studenti e visitatori, è affondata questa notte ponendo fine alla sua vita. Come parte del suo processo di manutenzione, Pilgrim viene sottoposta a ispezioni fuori dall’acqua e a ispezioni subacquee. Nel 2016 è stata trainata fuori per le ispezioni e le riparazioni e nell’ottobre 2019 abbiamo avviato un fondo per sostenere il trasporto e le riparazioni previste per gennaio 2020. Il trasporto è stato rinviato a giugno a causa del sovraccarico del cantiere. Nel frattempo, l’Ocean Institute ha mantenuto le nostre certificazioni e la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha rilasciato un Certificato di ispezione (COI) a dicembre e di nuovo a febbraio, permettendo così la continuazione dei nostri programmi in banchina. Sfortunatamente, Pilgrim è affondato il 29 marzo e non è più riparabile. Siamo spiacenti di dare l’addio a questa nave iconica che è stata una parte così importante dei programmi dell’Ocean Institute. Il nostro staff è stato informato questa mattina e tutti noi abbiamo l’impressione di aver perso un caro amico, come sono sicuro molti di voi.

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

——————————————————



NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!