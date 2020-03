Questo medico stava girando il mondo in barca e ha deciso di tornare in Italia ad aiutare

Questa bella storia l’ha raccontata il Corriere di Romagna e noi la riprendiamo volentieri: Elisa Fustini è un medico 43enne di Bologna che a ottobre del 2019 aveva deciso di cambiare vita. Aveva salutato i colleghi dell’ospedale di Pesaro, dove era responsabile del reparto ospedaliero nell’ambito dell’emergenza-urgenza, per partire in barca stop con il compagno Renato con l’idea di girare il mondo.

Da Rimini, dove si erano conosciuti nel 2018 durante un corso di vela al CV Riminese, erano partiti in aereo per le Canarie e da lì, sfruttando un “passaggio” in barca avevano compiuto la traversata atlantica ed erano arrivati ai Caraibi. Prima Capo Verde, poi la Martinica, Antigua, Saint Barth, Saint Marteen, Puerto Rico, Cuba. Una vita bellissima e spensierata, la loro (raccontata sul blog https://duecuorieunacerata.com/). Fino a qualche giorno fa.

Elisa era in Australia per un lavoro (durante la sua avventura ha sempre esercitato la professione), ma siccome si teneva sempre in contatto con i colleghi di Pesaro che “erano ogni giorno sempre più in difficoltà, in una situazione sempre più difficile e sempre più tragica”. Racconta al Corriere di Romagna: “Sarei potuta andare dal mio compagno che nel frattempo stava viaggiando in barca in Messico verso Panama. Ma non me la sono sentita… Così ho deciso di tornare a Pesaro per mettermi a disposizione. Loro avevano tanto bisogno e non tornare sarebbe stato contro i miei principi. Sono un medico già istruito per questo lavoro, non ho bisogno di formazione. Sono diventata operativa sin dal primo giorno”.

Così, dai paradisi caraibici si è trovata a combattere in un reparto di terapia semi-intensiva il coronavirus. E a rischiare il contagio. Ma non ha rimpianti. Appena sarà finita questa emergenza, riprenderà il suo viaggio di barcastoppista.

Grazie anche da parte nostra, doc!

Leggi QUI l’intervista completa

