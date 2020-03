La Grecia di De André, l’usato sicuro, le storie di mare. E’ uscito il Giornale della Vela di aprile!

Benvenuti a bordo del numero di Aprile del Giornale della Vela, in edicola e in digitale! Un numero ricco di grandi servizi e storie di mare, consigli utili, barche da sogno e accessori. Un numero di cui fare tesoro in questo periodo di “quarantena forzata” a casa: presto ritorneremo a navigare, intanto noi vi portiamo il mare a casa!

A proposito: anche noi ci stiamo dando da fare per far sì che l’emergenza coronavirus finisca il prima possibile. Stiamo lavorando in smartworking e abbiamo deciso di donare, per ogni nuovo abbonamento che sottoscriverete (non importa se cartaceo, digitale, annuale, biennale o “all-in”) 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per il rafforzamento del reparto di terapia intensiva. Grazie a voi abbiamo potuto già donare (ad oggi, 30 marzo, abbiamo effettuato la quarta donazione, foto a lato) 700 euro.

USATO SICURO

Vi diamo qualche anticipazione: in un grande servizio abbiamo radunato per voi 25 barche usate imperdibili, da 10 a 240.000 euro, per tutte le tasche e i gusti. Ma attenzione, non è la “solita rassegna” con prezzi stimati: sono tutte barche “vere” con quotazioni reali tratte dal nostro mercatino dell’usato. E vi spieghiamo perché, ogni modello analizzato, sia un’occasione. Scommettiamo che troverete la barca dei vostri sogni?

ADESSO SI ORMEGGIA DA SOLA

Un altro grande approfondimento lo abbiamo dedicato ai sistemi di ormeggio assistito, molto più di una semplice tendenza. La nostra guida definitiva ai sistemi intelligenti che rendono facile la manovra.

L’ATLANTICO A 10 NODI

Come ha fatto un velista “normale” a vincere la ARC Plus con un trimarano? Ce lo racconta lui stesso: splendida l’avventura di Aldo Fumagalli e del suo Neel 47 Minimole…

LA GRECIA DI DE ANDRE’

Lo sapete che i grande cantautore De André partì per un viaggio in barca a vela per trovare ispirazione per i suoi album? E non andò nella sua amata Sardegna, ma in Grecia. Abbiamo ripercorso per voi la sua navigazione, ricca di chicche e consigli utili in vista della vostra prossima crociera!

116 ANNI E NON SENTIRLI

C’è una barca vecchia di 116 anni che ha partecipato all’ultima Rolex Sydney Hobart e, a sopresa, ha vinto nella sua categoria. Ecco come il ketch Katwinchar è tornato a nuova vita e come il suo appassionato armatore, Bill Barry-Cotter, l’ha modificato per renderlo al passo coi tempi e pronto ad affrontare una delle più toste regate d’altura.

LE BARCHE DEL MESE

Abbiamo deciso di dedicargli la copertina dopo averlo provato: stiamo parlando del nuovo Mylius 60 CK, che riesce, grazie anche alla sua canting keel, a raggiungere prestazioni estreme, coniugandole però al comfort in crociera. Come sia possibile ve lo raccontiamo nel nostro approfondito test. Poi siamo saliti a bordo del nuovo Dufour 530, e ve ne sveliamo tutti i segreti.

L’INVASIONE DELLE PICCOLE SPORTIVE

Sapete che il fatto che nel 2024 ci sarà una classe di altura olimpica i cantieri si sono attivati e adesso stiamo assistendo a una vera e propria invasione delle piccole sportive, le barche per divertirsi in famiglia e magari farsi qualche piccola crociera? Abbiamo analizzato per voi cosa si trova sul mercato.

AL SICURO!

Quali sono i dispositivi più utili per la vostra sicurezza in barca e per quella di chi naviga con voi? Come si usano al meglio, quanto costano e perché sono fondamentali? Ve lo svela il navigatore oceanico (ed esperto di telecomunicazioni) Sergio Frattaruolo…

STAI A CASA, LEGGI VELA, FAI DEL BENE

Se ti abboni al Giornale della Vela, noi doniamo 10 euro all’Ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus

