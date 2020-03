Coronavirus, il Salone Nautico di Venezia slitta al 2021

(in programma in origine dal 3 al 7 giugno 2020) all’edizione 2021, in linea con altre primarie manifestazioni fieristiche come il Salone del Mobile e il Vinitaly.

Si legge nel comunicato: “Le restrizioni non creano i necessari presupposti per lo svolgimento delle normali attività alla base di un evento fieristico internazionale. La decisione di posticipare la kermesse di un anno, non sovrapponendosi ad altre rassegne analoghe, già calendarizzate in Italia nel secondo semestre, è stata scelta, oltre che per evidenti motivazioni prudenziali legate all’emergenza sanitaria, in accordo con le aziende e gli operatori del settore nautico con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per il rilancio del comparto.

Nei prossimi mesi continueranno i lavori di infrastrutturazione dell’Arsenale di Venezia, sede ospitante del Salone, dedicando attenzione alla riorganizzazione delle attività con un calendario di iniziative collaterali, tappe di avvicinamento per garantire ad aziende, operatori e pubblico un’edizione che sia all’altezza del nome di Venezia e che rappresenti una opportunità per tutta la filiera nautica.

Resta pertanto pienamente operativa la segreteria tecnica-organizzativa raggiungibile via email a info@salonenautico.venezia.it.

E’ già partita la macchina organizzativa per il 2021…

