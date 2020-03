BARCHE USATE Correvano i magici anni ’80

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate del cantiere Jeanneau sono delle vere e proprie “chicche” per appassionati della crociera più “estrema”. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

X-372

120 esemplari prodotti dal 1987 al 1992, ha una carena particolare caratterizzata da molti slanci ma volumi ridotti alle estremità. Una carena all round, che accoppiata a un piano velico potente ha ottime caratteristiche di velocità sia con vento leggero, che con vento medio, tecnica con vento forte. Gli interni sono classici, molto ben rifiniti e dotati di una buona volumetria. La costruzione prevede il “mitico” ragno strutturale in acciaio zincato.

MAXY 35

Disegnata dal progettista svedese Pelle Petterson, il disegno risale agli inizi degli anni ’80 e le sue forme sono infatti ispirate all’epoca IOR, soprattutto alla prima fase di quel periodo. Si notano infatti slanci di prua estremamente pronunciati. Il modello in vendita dispone di sei posti letto, angolo cottura con cucina a due fuochi, forno, lavello doppio e frigo.

GRAND SOLEIL 39

Il Grand Soleil 39 è una barca prodotta a metà anni ’80 davvero riuscita. Prodotto dal 1983 al 1990 in oltre 200 esemplari, è frutto della collaborazione (già collaudata con il 35 piedi, e che proseguirà con il 34.3) tra il Cantiere del Pardo con il grande progettista Alain Jezequel, ed è stato disegnato per chi ama navigare davvero. La linea della barca che è filante e pulita, tanto da essere diventata un classico senza tempo. Buone le prestazioni, comodi e ben rifiniti gli interni.

