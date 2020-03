Volete che vostro figlio impari la vela? C’è un corso gratis online per lui!

Chi ha detto che non si possa imparare ad andare in barca anche… da casa? L’idea è della Lega Navale Italiana di Milano, che in questi tempi di “quarantena forzata” a causa del coronavirus ha preparato un corso online di vela gratuito dedicato ai piccoli futuri velisti. Un corso divulgativo con tanto di teoria e lavagna, in stile “maestro Manzi” (che con la sua trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” ha insegnato a leggere e scrivere a mezza Italia).

E il “maestro Manzi della vela” sarà per l’occasione l’istruttore Raffaele Ravaglia, Coordinatore della Didattica per le Basi Nautiche Idroscalo (Mi) e Dervio (Lc): il corso è composto da mini-lezioni (fatte in casa ovviamente) e sarà visibile sul canale Youtube della LNI Milano, ogni domenica mattina dalle 10.00, a partire da domani 29 marzo.

Cosa occorre per seguirle: un foglio o un quaderno e i colori, per disegnare la vostra prima barca!

QUI IL CANALE YOUTUBE PER SEGUIRE LE LEZIONI

Ecco il programma ad oggi, che verrà aggiornato fino al termine del corso:

Pronti a salpare – Impariamo la Vela

Domenica 29 marzo N.1- La Navigazione

Domenica 5 aprile N. 2 – La Barca

Domenica 12 aprile N. 3 – Il Vento

Domenica 19 aprile N. 4 – I tre Fondamenti

Domenica 26 aprile N. 5 – L’ Attrezzatura

Seguiranno altre lezioni!

