Dalla Grecia di De André all’usato sicuro, sfoglia il Giornale della Vela di aprile in digitale!

USATO SICURO

Vi diamo qualche anticipazione: in un grande servizio abbiamo radunato per voi 25 barche usate imperdibili, da 10 a 240.000 euro, per tutte le tasche e i gusti. Ma attenzione, non è la “solita rassegna” con prezzi stimati: sono tutte barche “vere” con quotazioni reali tratte dal nostro mercatino dell’usato. E vi spieghiamo perché, ogni modello analizzato, sia un’occasione. Scommettiamo che troverete la barca dei vostri sogni?

ADESSO SI ORMEGGIA DA SOLA

Un altro grande approfondimento lo abbiamo dedicato ai sistemi di ormeggio assistito, molto più di una semplice tendenza. La nostra guida definitiva ai sistemi intelligenti che rendono facile la manovra.

L’ATLANTICO A 10 NODI

Come ha fatto un velista “normale” a vincere la ARC Plus con un trimarano? Ce lo racconta lui stesso: splendida l’avventura di Aldo Fumagalli e del suo Neel 47 Minimole…

LA GRECIA DI DE ANDRE’

Lo sapete che i grande cantautore De André partì per un viaggio in barca a vela per trovare ispirazione per i suoi album? E non andò nella sua amata Sardegna, ma in Grecia. Abbiamo ripercorso per voi la sua navigazione, ricca di chicche e consigli utili in vista della vostra prossima crociera!

E poi tutto quello che dovete sapere sui dispositivi di soccorso in mare, quanto costano e come usarli, il test del Mylius 60 CK e del Dufour 530 e molto, molto altro.

(foto di copertina: Win Win, Javier Jaudenes, Baltic Yachts, 33m. © Sailing Energy / SYC)

——————————————————



