Contro l’abbrutimento dei social arrivano le regate online

Rinunciare alla vela e rassegnarsi al “rimbambimento” social da quarantena a caccia di nemici e complotti? Ma anche no. Se proprio dobbiamo trascorrere le nostre ore in quarantena davanti a uno schermo o al cellulare possiamo farlo in un’attività più costruttiva e certamente divertente. Per esempio le regate online. Si avete capito bene, vere regate online con percorsi, salti di vento, avversari veri. Un ottimo passatempo per trascorrere i momenti di noia che tutti stiamo attraversando.

A MONFALCONE

A spingere per quest’attività sono anche i club, come per esempio la Società Vela Oscar Cosulich di Monfalcone che ha organizzato la prima regata virtuale dell’Adriatico i cui posti sono andati a ruba in poche ore e che si svolgerà il 31 marzo. “Le iscrizioni sono aperte a tutti e verranno gestite tramite il nostro sito internet e i canali social. Probabilmente, considerato l’enorme interesse, dovremo prevedere un numero chiuso e in base alla riuscita dell’evento verrà prevista una manifestazione futura” ha dichiarato Manuel Vlacich, il Direttore Sportivo della Società.

La piattaforma scelta dalla Cosulich è una delle più famose attualmente disponibili sul web, stiamo parlando ovviamente di Virtual Regatta. Giocabile sul web o disponibile come app mobile su tutti i dispositivi, Virtual Regatta è stata resa celebre anche per le edizioni virtuali della Volvo Ocean Race, del Vendée Globe, o delle più note transatlantiche. Ci possiamo cimentare in prove inshore oppure in offshore, tra cambi di vele, previsioni meteo e giri di boa il divertimento è garantito.

A NAPOLI

La stessa scelta è stata fatta pochi giorni fa dal Club Nautico della Vela di Napoli che ha messo in palio il Trofeo #ioregatodacasa sempre sfruttando Virtual Regatta. Addirittura gli amici napoletani hanno fatto di più, con la diretta streaming delle prove commentate da Alberto Cararro e le vignette live di Velacomix a commentare cosa succedeva durante le regate online. Un modo sano per socializzare, continuare a parlare di vela e praticarla anche se in un modo poco convenzionale, ma in questi tempi difficili serve anche accontentarsi. Meno liti sui social e più regate online.

Mauro Giuffrè

