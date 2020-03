RASSEGNA I 10 coltelli da barca per fare felice (e sicuro) ogni skipper

Coltelli da barca se ne sono sempre prodotti molti, perché un buon coltello deve essere sempre a bordo di ogni barca. Utile in caso di emergenza per dover liberare una cima rapidamente, togliere una rete, un sacchetto, una lenza dall’elica o semplicemente per effettuare dei piccoli lavoretti senza dover ricorrere per forza alla cassetta degli attrezzi.

Ne esistono alcuni che diventano una “officina” portatile (come il mitico Leatherman che, come vi abbiamo raccontato QUI, nacque a causa di… una Fiat 600 scassata!) e altri con accessori di enorme utilità. Oltre, naturalmente ai classici coltelli che sono solo coltelli. Ecco i principali modelli sul mercato di tipologia un po’ differente tra loro per poter scegliere il più adatto al tipo di uso che si desidera farne. Perché se si deve solo tagliare qualcosa, il coltello senza accessori è il miglior strumento che esista.

Coltelli da barca: ecco 10 modelli tra cui scegliere

Currey Lockspike Bosun

€ 39,00

Il coltello originale Lockspike Bosun è stato progettato dal Capitano Currey nel 1940. Coltello tascabile in acciaio inossidabile con; Lama in acciaio inossidabile, punta di bloccaggio e fessura di apertura per i grilli. È uno dei modelli più diffusi in assoluto, sia per il prezzo sia per il minimo ingombro. Piatto e senza nessun rivestimento nell’impugnatura è disponibile in diverse versioni, con lama, caviglia e aprigrilli, come nella foto, In listizno della casa anche modelli con aprigrilli-smanigliatore su un altrotuensile richiudibile. Realizzato in acciaio antiruggine ha la lama lunga 6,5 cm e pesa 140 gr.

Gerber Bear Grylls Ultimate Sheath Knife

da €50,00

Essenziale, ma per questo perfetto per chi vuole semplicemente una lama affidabile con cui tagliare cime se se ne presenta la necessità. La lama è realizzata in acciaio ad alto contenuto di carbonio 440A. È lunga 9,1 cm e si estrae dal manico (ricoperto in confortevole gomma antiscivolo) con un supporto per il pollice che consente di aprire il coltello con una mano sola. Ovviamente il sistema Lock back, impedisce che la lama si richiuda durante l’uso. Questo coltello della Gerber pesa 122 gr.

Gerber Multi-Plier 800 Legend

da €100,00

In termini di comfort affidabile, il Legend non ha eguali. Con un robusto corpo in acciaio inossidabile e maniglie in alluminio sagomate con inserti in gomma tattile, questo strumento rimane sempre a portata di mano per i lavori più difficili. Le pinze a molla alleviano la tensione della mano. Può contare su: pinza a becco con tronchesine in carburo di tungsteno intercambiabili e sostituibili Coltello a lama liscia, forbici Fiskars, cacciavite a croce, cacciaviti piccoli, medi e grandi a lama piatta, apribottiglie e lime. La Gerber offre anche la garanzia a vita, limitata su alcune parti.

Leatherman Wave +

da € 100,00

Assolutamente uno dei coltelli a più lame e più accessori tra i più diffusi tra chi va per mare. Il Wave +, nell’immagine in versione nera, ma esiste anche nel classico color acciaio, dispone di tutti gli strumenti essenziali dell’originale Wave con l’aggiunta di tagliafili sostituibili e durevoli. Tutti i 18 utensili possono essere aperti e bloccati in modo rapido e comodo per affrontare qualsiasi compito. Molti di questi sono accessibili dall’esterno, quindi è possibile utilizzarli quando il Leatherman è piegato e chiuso. Pesa 241 grammi e come, tutti i prodotti Leatherman, anche il Wave è coperto da una garanzia di 25 anni.

Osculati Coltello e punteruolo 10.285.20

€ 22,90

Per chi non vuole averlo necessariamente sempre con se, ma desidera uno strumento affidabile e di dimensioni ragguardevoli, deve prendere in considerazione questa proposta di Osculati. Coltello in acciaio inox con lama da 13 cm parzialmente seghettata. Il manico è in legno ed è contenuto in un fodero in cuoio che può essere portato appeso alla cintura. Dotato anche di punteruolo caviglia separato con il manico che alloggia uno smanigliatore o aprigrilli che voglia dirsi.

Spyderco Tusk

€ 400

L’impugnatura del Tusk è ricavata da due lastre di titanio massiccio. Un’estremità ospita una lama liscia rettificata con un acciaio in lega di azoto LC200N, estrema tenacità e resistenza alla corrosione, che si apre tramite un robusto meccanismo Reeve Integral Lock (R.I.L.). All’altra estremità dell’impugnatura c’è una caviglia in acciaio inox, che a sezione trasversale da tondo a quadrato, per una maggiore leva quando si allentano i nodi. Una scanalatura fresata nel suo corpo e lo spazio tra caviglia e impugnatura servono anche come chiavi per i grilli filettati. Durante l’uso, si blocca in posizione con il meccanismo brevettato Spyderco Ball Bearing Lock.

Spyderco Salt Pacific

€ 140,00

Sempre dell’americana Spyderco, il Pacific Salt 2 è dotato di impugnatura ergonomica rivestita in plastica. È disponibile in diversi colori e con lama a filo o seghettata. Si apre facilmente grazie alla sede per posizionare il pollice sulla lama al fine di eseguire l’operazione con il solo movimento del dito. Una volta estratta, la lama si blocca tramite una sicura che evita lo scatto. Viene fornito con clips da cintura.

Tool Logic SL PRO 1

€ 45,00

Un coltello veramente particolare e unico nel suo settore. Nasce con l’isolalama a scatto ma viene fornito con un inserto su cui poter avvitare una luce a Led orientabile e stagna o una serie di utensili che lo rendono un vero tuttofare adatto anche per altre attività all’aria aperta, come l’acciarino, un magnete orientabile e una lima triangolare. La struttura è in acciaio massiccio con il manico rivestito in gomma antiscivolo. In vendita online

Victorinox Spirit XC Plus

€ 128,00

Una pinza multiuso, che vanta ben 36 funzioni diverse, realizzata con un becco allungato per una maggior versatilità. Pesa 211 grammi e fra gli accessori in dotazione possiede anche la chiave a cricchetto, il cacciavite 2, 3, 6 mm, tagliafili, levacapsule, apricasse, lama parzialmente ondulata, forbici, lima per metalli, sega per metalli e per legno, cavatappi e forbici. L’apoteosi del coltellino svizzero Victorinox. Viene consegnato con una pratica custodia in pelle per attaccarlo alla cintura dei pantaloni e con un suo corredo di chiavi e punte.

Wichard Offshore 10122

€ 40,00

Progettato per la navigazione degli skipper più esigenti, il coltello Offshore offre una serie di funzioni essenziali a bordo di un’imbarcazione. Garantisce una notevole potenza di taglio ed eccezionale resistenza alla corrosione grazie a un trattamento specifico sulla lama in acciaio inossidabile. Il bloccaggio di sicurezza evita che il coltello si richiuda durante l’uso. La lama semi-seghettata permette di tagliare facilmente tutti i tipi di cime moderne (anche Dyneema, Spectra, kevlar ecc…). Si apre con una sola mano e ha anche uno smanigliatore per grilli fino a un diametro di 12 mm, caviglia e apribottiglie. Il manico, rivestito di materiale antiscivolo, è fluorescente e ciò lo rende visibile al buio. Un prodotto Wichard disponibile anche azzurro o arancione. Lama lunga 8 cm.

