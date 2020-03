RASSEGNA I sensori del vento intelligenti che ci aiutano ad andare a vela

Ci indicano l’intensità del vento e la sua direzione, sono il nostro faro quando navighiamo a vela, ci aiutano a capire se stiamo bolinando bene o se dobbiamo ridurre le vele. Stiamo parlando dei sensori e delle stazioni del vento che svettano sugli alberi delle nostre barche. Un velista non può non conoscere esattamente direzione e intensità del vento: ecco quali sono le proposte dei leader di mercato, cablate e wireless, verticali e non.

GARMIN / GWIND

Questa soluzione cablata prevede la rilevazione frontale del vento per dati più precisi in condizioni di vento leggero ed è dotata di doppio stabilizzatore di direzione per una maggiore precisione. www.garmin.com

VDO MARINE / SENSORE VERTICALE

Molto preciso, il sensore del vento VDO Marine – in questo caso nella sua configurazione verticale – ha l’asta in carbonio. L’interfaccia NMEA 2000 ne garantisce la compatibilità con l’elettronica di bordo. www.veratron.com

B&G / WS700

Il nuovo sensore del vento B&G WS700 è montato su un’asta (con misure da 0,80 a 1,80 m) che lo eleva al di sopra dei disturbi del piano velico fornendo così dati sul vento altamente accurati. L’errore di misurazione è inferiore a ±0,5 per la direzione del vento e a ±0,2 per la velocità del vento.cinque volte al secondo). www.bandg.com

RB / SAIL TIMER

Un sensore wireless che trasmette i dati non solo ai chartplotter (via NMEA) ma a varie applicazioni Android/iOS. Alimentato ad energia solare. Viene fornito con tutto l’hardware di montaggio necessario e funziona con barche di tutte le dimensioni. wi-rb.com

NKE / CARBOWIND HR SENSOR

Il sensore Carbowind grazie al lungo tubo in carbonio risulta posizionato oltre un metro al di sopra della testa d’albero, quindi al di fuori dei disturbi generati dalle vele. La banderuola in carbonio garantisce grande leggerezza oltre ad un’eccellente resistenza alle vibrazioni. Con un movimento inerziale molto basso, e quindi una grande reattività, questo sensore è ideale per il velista che desideri conoscere istantaneamente le variazioni della direzione del vento.

www.nke-marine-electronics.com

RAYMARINE / T120 WIRELESS

Questo robusto sensore eolico senza fili, alimentato ad energia solare, invia i dati dalla parte superiore dell’albero in modalità wireless ai display multifunzione ed è una buona scelta per la vostra barca da crociera. www.raymarine.it

