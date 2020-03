Rinviate al 2021 le Olimpiadi di Tokyo

Le olimpiadi di Tokyo sono rinviate all’estate del 2021, in date che verranno comunicate successivamente. La notizia era ormai nell’aria dopo che diverse nazioni, come per esempio Canada e Australia, avevano comunicato che non sarebbero state disposte a inviare le proprie delegazioni. L’ultima volta che le Olimpiadi sono saltate era il 1940 a causa del secondo conflitto bellico.

Il Giappone alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza dell’impossibilità di proseguire con l’organizzazione dell’evento olimpico, al netto della possibilità che a fine luglio l’emergenza potesse essere conclusa o sotto controllo. Una decisione inevitabile, devastante da un punti di vista psicologico, sportivo ed economico, comunicata dal primo ministro Shinzo Abe che era stato il primo sponsor di Tokyo 2020.

A questo LINK il comunicato ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale.

NEWS IN AGGIORNAMENTO

