Lagoon Sixty 5: quando il catamarano parla il linguaggio della crociera di lusso

Il colosso dei catamarani Lagoon, appartenente al gruppo Beneteau, è pronto ad arrivare sul mercato con un nuovo catamarano di lusso. Stiamo parlando del Sixty 5, che insieme al Seventy 7 (l’ammiraglia) può essere considerato come uno dei modelli “fuoriserie” del marchio. In che senso fuoriserie? Lagoon ha deciso di realizzare questi cat con qualcosa in più rispetto al resto della gamma, dando a questi due modelli una dimensione più autenticamente armatoriale e meno indirizzata al mondo del charter. Il Sixty 5, come la sua sorella maggiore, è infatti a tutti gli effetti un cat di lusso per armatori e velisti esigenti.

A TUTTO LIVING

Il Sixty 5 raccoglie tutte le più moderne tendenze dei catamarani moderni in fatto di zone living. Il ponte superiore infatti non può essere definito semplicemente come un fly bridge ma è molto di più. Non è una semplice zona dove vengono rinviate le manovre e posizionata la timoneria, ma si tratta di una vera e propria terrazza sul mare dotata anche di un banco frigo e di divanetti.

Una parte della zona anteriore del catamarano è stata pontata per realizzare un ulteriore pozzetto di prua, al quale si può accedere direttamente dall’interno. A poppa invece una classica zona living spaziosa e funzionale. Le tre zone living, quella di poppa, quella all’interno, e quella di prua, sono comunicanti attraverso porte scorrevoli, quasi a formare un unico grande spazio, seguendo la logica della interconnessione tra interni ed esterni molto in voga sui cat moderni.

ESTETICA E PIANO VELICO

Da un punto di vista estetico la barca si presenta in continuità con la recente produzione Lagoon. Il look è curato, con delle interessanti svasature sugli scafi e un redan poco sopra la linea di galleggiamento che ne movimenta le forme oltre ad essere funzionale a deviare il flusso d’acqua per tenere il ponte asciutto e ad aumentare il volume degli scafi all’interno.

Il piano velico, con un discreto sviluppo verticale, la superficie velica di bolina parte da 268 mq con randa square top e varie opzioni per le vele di prua. Con le sue 40 tonnellate di dislocamento e i 20 metri di lunghezza, il Lagoon Sixty 5 è certamente un cat il cui primo obiettivo è la crociera comodissima, ma le prestazioni promettono di essere interessanti.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza fuori tutto 20.55 m Larghezza fuori tutto 10 m Pescaggio 1.55 m Bordo libero 3.80 m Dislocamento 40 tonn. Superficie velica di bolina 268 m² Randa 170,5 m² Genoa con avvolgitore 98 m² Motorizzazione std Volvo D3 Carburante 2 x 650 l Capacità acqua dolce 2 x 500 l Posti letti 8/16 / www.cata-lagoon.com

