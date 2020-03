BARCHE USATE Quando la crociera è targata Jeanneau

Il Sun Odyssey 47 di Jeanneau si caratterizza per un pozzetto spazioso e molto ben riparato, accoppiato all’esterno un’ampia e sgombra plancetta di poppa ideale per una facile discesa in acqua: quest0 47′ ha tutte le qualità per riunire comfort e discrete caratteristiche veliche per la crociera. L’altezza all’interno è decisamente generosa, i legni caldi e rifiniti, le manovre organizzate in maniera funzionale per rendere la navigazione a vela semplice. Una barca pensata, quando venne immesa nel mercatoa metà anni ’90, per offrire un rapporto budget/dimensioni vantaggioso, come nella tradizione Jeanneau. SCOPRI LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO

JEANNEAU 54 DS

La produzione DS, ovvero Deck Saloon, non è una costante di Jeanneau ma la potremmo invece definire una chicca. Periodicamente, per i crocieristi più esigenti, Jeanneau ha prodotto barche con questa filosofia, come il Jeanneau 54 Deck Saloon. Il concetto di qieste barche è quello di avere una pronunciata tuga panoramica, che consenta dal quadrato interno rialzato una visuale quasi a 360 gradi verso l’esterno. Il 54 DS è una barca da crociera senza compromessi, capace anche di solide doti veliche quando la brezza inizia a salire. Una scelta interessante se si vuole trascorrere molto tempo in barca. SCOPRI LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO