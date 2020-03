VIDEO #noirestiamoacasa (ma andiamo in barca a vela lo stesso)

Ok, #iorestoacasa. Niente barca. Ma se hai la fortuna di avere la piscina in casa, e di essere l’importatore italiano di RS, il più grande produttore di derive al mondo, puoi “aggirare” il divieto. Queste foto e video ce li ha mandati Aldo Rinaldi di Boat Tech, l’azienda che rappresenta RS in italia. I due “piscinauti”, a bordo di un RS Feva, sono i suoi figli. E a giudicare da come manovrano in spazi ristretti (godetevi la virata nel video) hanno “stoffa” da vendere! In attesa di vederli navigare in acque migliori!

CHE BARCA E’ l’RS FEVA

L’RS FEVA è una deriva veloce e dotata anche di un gennaker di 7 metri quadri, lunga 3,64 metri. Facile fin dall’inizio e per questo largamente utilizzata anche nelle scuole vele e nei primi corsi di perfezionamento dei ragazzini, necessita di minima manutenzione e ha un interessante calendario di regate anche in Italia oltre che a livello internazionale.

